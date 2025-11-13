Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Talanx Buy

08:51 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Talanx anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 138 auf 143 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Huttner erhöhte am Freitag in seiner Nachbetrachtung seine Prognosen für den Nettogewinn und die Dividende des Versicherers. Der Experte hob das solide Umsatzwachstum der Hannoveraner hervor./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:33 / GMT

