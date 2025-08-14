Talanx Aktie
Marktkap. 30,08 Mrd. EURKGV 10,73 Div. Rendite 3,29%
WKN TLX100
ISIN DE000TLX1005
Symbol TNXXF
Talanx Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Talanx nach Zahlen von 125 auf 138 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der erhöhter Unternehmensausblick sei eine gute Voraussetzung für Dividendenwachstum, schrieb Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen für das Nettoergebnis an, zumal der Versicherer dafür bekannt sei, Ziele übertreffen zu können. Außerdem erhöhte er auch seine Prognose für die Dividendenausschüttung je Aktie. Die Bewertung der Aktien sei attraktiv./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Talanx
Zusammenfassung: Talanx Buy
|Unternehmen:
Talanx AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
138,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
120,10 €
|Abst. Kursziel*:
14,90%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
121,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,58%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
107,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
