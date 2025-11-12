DAX 24.279 -0,4%ESt50 5.800 +0,2%MSCI World 4.418 +0,1%Top 10 Crypto 13,97 +2,6%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.627 +1,2%Euro 1,1618 +0,2%Öl 63,04 +0,6%Gold 4.223 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Siemens 723610 RENK RENK73 RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Buy für Siemens-Aktie nach UBS AG-Analyse Buy für Siemens-Aktie nach UBS AG-Analyse
Deutsche Bank AG: Infineon-Aktie erhält Buy Deutsche Bank AG: Infineon-Aktie erhält Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Talanx Aktie

Kaufen
Verkaufen
Talanx Aktien-Sparplan
114,50 EUR +1,40 EUR +1,24 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 28,46 Mrd. EUR

KGV 10,73 Div. Rendite 3,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN TLX100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000TLX1005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TNXXF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Talanx Buy

08:36 Uhr
Talanx Buy
Aktie in diesem Artikel
Talanx AG
114,50 EUR 1,40 EUR 1,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 138 Euro auf "Buy" belassen. Mit dem am Vorabend veröffentlichten Nettogewinnziel für 2026 liege der Versicherer ein Jahr vor der ursprünglichen Planung, schrieb Michael Huttner am Donnerstag. Grund hierfür sei eine höhere Profitabilität in den beiden Kerngeschäftsfeldern./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 06:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Talanx

Zusammenfassung: Talanx Buy

Unternehmen:
Talanx AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
138,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
110,10 €		 Abst. Kursziel*:
25,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
114,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,52%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
138,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Talanx AG

08:36 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.25 Talanx Halten DZ BANK
11.06.25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Talanx AG

finanzen.net Optimismus Talanx-Aktie in Grün: 2025 noch mehr Gewinn erwartet Talanx-Aktie in Grün: 2025 noch mehr Gewinn erwartet
dpa-afx ROUNDUP: Versicherer Talanx erwartet noch mehr Gewinn - Aktie legt zu
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen
Dow Jones Hurrikan "Melissa" kostet Talanx dreistelligen Millionenbetrag
dpa-afx Talanx erwartet 2025 noch mehr Gewinn
Dow Jones Talanx hebt Gewinnprognose für 2025 erneut an
Dow Jones Talanx erwartet 2026 Konzerngewinn von rund 2,7 Mrd Euro
EQS Group EQS-Adhoc: Talanx Aktiengesellschaft: Ergebnisprognose 2026: Talanx erwartet für Geschäftsjahr 2026 Konzernergebnis von ungefähr 2,7 Mrd. EUR
finanzen.net MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 3 Jahren eingebracht
EQS Group EQS-Adhoc: Talanx Aktiengesellschaft: Earnings forecast 2026: Talanx expects consolidated net income of approximately EUR 2.7 billion for the financial year 2026
EQS Group EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Talanx Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Talanx Aktiengesellschaft: Talanx achieves quarterly result of EUR 604 million
EQS Group EQS-AFR: Talanx Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
RSS Feed
Talanx AG zu myNews hinzufügen