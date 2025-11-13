Talanx hebt Gewinnprognose für 2025 erneut an
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Talanx wird abermals zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Weniger Tage nach der Rückversicherungstochter Hannover Rück hat auch der Mutterkonzern Talanx seine Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben. Für 2026 hat der Versicherer bereits am Vorabend eine Gewinnprognose ausgegeben, die deutlich über dem ursprünglichen Plan liegt.
Talanx rechnet für 2025 nun mit einem Gewinn von mehr als 2,4 Milliarden Euro. Der Ausblick war bereits im August erhöht worden. Ursprünglich hatte der Konzern mit 2,1 Milliarden Euro geplant nach etwa 2 Milliarden im Vorjahr. Nun hat Talanx bereits in den ersten neun Monaten bereits 1,96 Milliarden Euro verdient, 23 Prozent mehr als im Vorjahr und etwas mehr als von Analysten erwartet.
2026 soll der Gewinn dann auf etwa 2,7 Milliarden Euro steigen. Die mittelfristige Prognose für 2027 würde damit ein Jahr früher als geplant erreicht.
In den ersten neun Monaten 2025 profitierte Talanx von einem sehr geringen Schadensaufkommen, insbesondere im dritten Quartal. Die Schaden-Kosten-Quote, die Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft ins Verhältnis setzt, verbesserte sich auf 89,8 von 91,2 Prozent. Der operative Gewinn legte um 11 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro zu.
