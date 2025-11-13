DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 +1,7%Nas23.406 -0,3%Bitcoin89.320 +2,0%Euro1,1585 -0,1%Öl62,75 +0,1%Gold4.211 +0,4%
Talanx hebt Gewinnprognose für 2025 erneut an

13.11.25 07:30 Uhr
DOW JONES--Talanx wird abermals zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Weniger Tage nach der Rückversicherungstochter Hannover Rück hat auch der Mutterkonzern Talanx seine Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben. Für 2026 hat der Versicherer bereits am Vorabend eine Gewinnprognose ausgegeben, die deutlich über dem ursprünglichen Plan liegt.

Talanx rechnet für 2025 nun mit einem Gewinn von mehr als 2,4 Milliarden Euro. Der Ausblick war bereits im August erhöht worden. Ursprünglich hatte der Konzern mit 2,1 Milliarden Euro geplant nach etwa 2 Milliarden im Vorjahr. Nun hat Talanx bereits in den ersten neun Monaten bereits 1,96 Milliarden Euro verdient, 23 Prozent mehr als im Vorjahr und etwas mehr als von Analysten erwartet.

2026 soll der Gewinn dann auf etwa 2,7 Milliarden Euro steigen. Die mittelfristige Prognose für 2027 würde damit ein Jahr früher als geplant erreicht.

In den ersten neun Monaten 2025 profitierte Talanx von einem sehr geringen Schadensaufkommen, insbesondere im dritten Quartal. Die Schaden-Kosten-Quote, die Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft ins Verhältnis setzt, verbesserte sich auf 89,8 von 91,2 Prozent. Der operative Gewinn legte um 11 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro zu.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2025 01:31 ET (06:31 GMT)

Analysen zu Talanx AG

DatumRatingAnalyst
26.09.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Talanx HaltenDZ BANK
11.06.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Talanx HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.06.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.05.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Talanx HaltenDZ BANK
05.06.2025Talanx HaltenDZ BANK
20.03.2025Talanx HoldDeutsche Bank AG
19.03.2025Talanx HaltenDZ BANK
05.12.2024Talanx HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.01.2018Talanx VerkaufenDZ BANK
13.11.2017Talanx VerkaufenDZ BANK
13.11.2017Talanx SellBaader Bank
21.09.2017Talanx SellBaader Bank
14.08.2017Talanx VerkaufenDZ BANK

