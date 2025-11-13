DAX24.211 -0,7%Est505.781 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,88 +2,0%Nas23.129 -1,2%Bitcoin87.906 +0,4%Euro1,1630 +0,3%Öl63,31 +1,0%Gold4.208 +0,3%
US-Shutdown beendet: Dow stabil erwartet -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Talanx auf 'Buy' - Ziel 138 Euro

13.11.25 14:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Talanx AG
116,70 EUR 6,80 EUR 6,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 138 Euro auf "Buy" belassen. Mit dem am Vorabend veröffentlichten Nettogewinnziel für 2026 liege der Versicherer ein Jahr vor der ursprünglichen Planung, schrieb Michael Huttner am Donnerstag. Grund hierfür sei eine höhere Profitabilität in den beiden Kerngeschäftsfeldern./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 06:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

