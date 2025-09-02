DAX23.705 +0,5%ESt505.329 +0,1%Top 10 Crypto15,67 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.991 -0,9%Euro1,1654 -0,1%Öl66,91 -0,7%Gold3.540 -0,5%
Medienbericht

JOST Werke-Aktie fällt um 10%: Platzierung lastet schwer

04.09.25 09:37 Uhr
JOST Werke-Aktie bricht nach Platzierung ein | finanzen.net

Eine Platzierung durch einen Großaktionär hat am Donnerstag die zuletzt wieder erholten Aktien von JOST Werke belastet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JOST Werke AG
48,25 EUR -1,75 EUR -3,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Kurs des Nutzfahrzeugzulieferers JOST Werke bricht am Donnerstag zeitweise um 9,96 Prozent auf 47,90 Euro ein im Vergleich zum XETRA-Schlusskurs.

Wer­bung

Den Aktien, die einen positiven August hinter sich haben und zuletzt über 54 Euro noch ihr Rekordhoch von 57,80 Euro in Reichweite hatten, droht damit der Rückfall auf das Niveau vom April. Außerdem zeichnet sich der Rutsch unter die 200-Tage-Linie ab, die bei charttechnisch orientierten Anlegern ein beliebter langfristiger Trendindikator ist. Das Jahresplus dürfte sich von bisher 17 Prozent mehr als halbieren.

Der Großaktionär Peter Möhrle bietet 1,5 Millionen Aktien des Nutzfahrzeugzulieferers zum Kauf an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Vorabend nach Börsenschluss unter Berufung auf ihr vorliegende Unterlagen berichtete. Das entspricht rund 10 Prozent der ausstehenden Aktien des Unternehmens. Damit würde der Investor seinen Anteil halbieren. Die Platzierung werde von der italienischen Großbank Unicredit abgewickelt, unterstützt durch Kepler Cheuvreux.

/tih/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

