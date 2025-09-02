JOST Werke-Aktie fällt um 10%: Platzierung lastet schwer
Eine Platzierung durch einen Großaktionär hat am Donnerstag die zuletzt wieder erholten Aktien von JOST Werke belastet.
Der Kurs des Nutzfahrzeugzulieferers JOST Werke bricht am Donnerstag zeitweise um 9,96 Prozent auf 47,90 Euro ein im Vergleich zum XETRA-Schlusskurs.
Den Aktien, die einen positiven August hinter sich haben und zuletzt über 54 Euro noch ihr Rekordhoch von 57,80 Euro in Reichweite hatten, droht damit der Rückfall auf das Niveau vom April. Außerdem zeichnet sich der Rutsch unter die 200-Tage-Linie ab, die bei charttechnisch orientierten Anlegern ein beliebter langfristiger Trendindikator ist. Das Jahresplus dürfte sich von bisher 17 Prozent mehr als halbieren.
Der Großaktionär Peter Möhrle bietet 1,5 Millionen Aktien des Nutzfahrzeugzulieferers zum Kauf an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Vorabend nach Börsenschluss unter Berufung auf ihr vorliegende Unterlagen berichtete. Das entspricht rund 10 Prozent der ausstehenden Aktien des Unternehmens. Damit würde der Investor seinen Anteil halbieren. Die Platzierung werde von der italienischen Großbank Unicredit abgewickelt, unterstützt durch Kepler Cheuvreux.
/tih/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.08.2025
|JOST Werke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.08.2025
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|15.08.2025
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.2025
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
