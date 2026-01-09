JOST Werke Aktie
Marktkap. 888,04 Mio. EURKGV 12,89 Div. Rendite 3,30%
WKN JST400
ISIN DE000JST4000
Symbol JSTWF
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke nach einem Gespräch mit Unternehmenschef Joachim Du?rr und Finanzchef Oliver Gantzert "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. , Übernahmen blieben auf der Agenda des Lkw- und Trailer-Zulieferers, schrieb Yasmin Steilen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem komme der Schuldenabbau nach der Finanzierung der Hyva-Übernahme voran./rob/mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: JOST Werke Buy
|Unternehmen:
JOST Werke AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
58,40 €
|Abst. Kursziel*:
16,44%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
58,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,04%
|
Analyst Name:
Yasmin Steilen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
71,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JOST Werke AG
|09:46
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
