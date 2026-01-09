DAX 25.382 -0,1%ESt50 6.024 +0,1%MSCI World 4.528 +0,1%Top 10 Crypto 12,35 +1,5%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 79.233 +1,4%Euro 1,1670 +0,0%Öl 64,81 +0,8%Gold 4.590 -0,2%
Top News
Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an Continental-Aktie
European Lithium-Aktie dennoch tiefer: Operative Fortschritte beim Tanbreez-Projekt
JOST Werke Aktie

Marktkap. 888,04 Mio. EUR

KGV 12,89 Div. Rendite 3,30%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

JOST Werke Buy

09:46 Uhr
JOST Werke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke nach einem Gespräch mit Unternehmenschef Joachim Du?rr und Finanzchef Oliver Gantzert "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. , Übernahmen blieben auf der Agenda des Lkw- und Trailer-Zulieferers, schrieb Yasmin Steilen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem komme der Schuldenabbau nach der Finanzierung der Hyva-Übernahme voran./rob/mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JOST Werke Buy

Unternehmen:
JOST Werke AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
58,40 €		 Abst. Kursziel*:
16,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
58,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,04%
Analyst Name:
Yasmin Steilen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

