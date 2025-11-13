Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

JOST Werke Buy

08:46 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Trotz schwieriger Absatzmärkte habe das Wachstum aus eigener Kraft des Unternehmens überzeugt, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstagabend im Nachgang des Zwischenberichts./rob/mis/ag

