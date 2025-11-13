DAX 24.042 -1,4%ESt50 5.743 -0,8%MSCI World 4.346 -0,3%Top 10 Crypto 13,09 -2,8%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 83.364 -2,8%Euro 1,1630 -0,1%Öl 63,93 +1,3%Gold 4.174 +0,1%
DAX etwas tiefer -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Rivian, VW im Fokus
JOST Werke Aktie

52,30 EUR -1,60 EUR -2,97 %
STU
Marktkap. 728,61 Mio. EUR

KGV 12,89 Div. Rendite 3,30%
WKN JST400

ISIN DE000JST4000

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

JOST Werke Buy

08:46 Uhr
JOST Werke AG
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Trotz schwieriger Absatzmärkte habe das Wachstum aus eigener Kraft des Unternehmens überzeugt, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstagabend im Nachgang des Zwischenberichts./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
JOST Werke AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
52,60 €		 Abst. Kursziel*:
29,28%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
52,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,02%
Analyst Name:
Yasmin Steilen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

