Stellungnahme

Mediobanca lehnt erhöhtes Übernahmeangebot von Banca Monte dei Paschi ab - Aktien verlieren

04.09.25 15:05 Uhr
Die Mediobanca hat das zu Wochenbeginn verbesserte Übernahmeangebot der Banca Monte dei Paschi di Siena abgelehnt.

Die Mediobanca hat das zu Wochenbeginn verbesserte Übernahmeangebot der Banca Monte dei Paschi di Siena abgelehnt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
19,71 EUR -0,25 EUR -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Damit bekräftigt die Investmentbank ihre Ablehnung eines Zusammenschlusses der beiden italienischen Finanzinstitute. Dem Angebot fehle es an einer wirtschaftlichen Berechtigung, hieß es in einer Stellungnahme von Mediobanca am Donnerstag. Auch "drücke es eine völlig unzureichende Bewertung von Mediobanca aus".

Monte Paschi hatte Anfang der Woche sein Kaufangebot für das Institut aus Mailand um 0,90 Euro in bar pro Aktie und damit insgesamt etwa 750 Millionen Euro erhöht. Zudem sollen die Mediobanca-Eigner für jedes ihrer Papiere weiterhin 2,533 neue Aktien von Monte dei Paschi erhalten. Durch den Zusammenschluss der beiden Banken würde Italiens drittgrößtes Kreditinstitut entstehen.

Die Annahmeschwelle wurde jüngst von zwei Dritteln auf 35 Prozent gesenkt. Laut einer am Mittwoch von der Borsa Italiana veröffentlichten Meldung haben Investoren bislang 38,5 Prozent der Mediobanca-Aktien angedient.

Das verbesserte Angebot von Monte Paschi bewertete Mediobanca bei Börsenschluss am Mittwoch mit 19,85 Euro pro Aktie. Das entsprach einer Bewertung des Unternehmens von rund 16,1 Milliarden Euro, verglichen mit einem Börsenkurs von 19,25 Euro pro Aktie am frühen Nachmittag.

Im Mailänder Handel verliert die Mediobanca-Aktie zeitweise 1,85 Prozent auf 19,345 Euro. Für die Papiere von Banca Monte dei Paschi geht es derweil um 2,23 Prozent auf 7,316 Euro abwärts.

/err/stk/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

