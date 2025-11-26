DAX23.573 +0,5%Est505.614 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,95 -2,0%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.753 +0,3%Euro1,1581 +0,1%Öl62,48 -0,3%Gold4.167 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet höher -- Asiens Börsen überwiegend in Grün -- BioNTech übernimmt CureVac -- Dell steigert Gewinn - Umsatz enttäuscht -- Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD, thyssenkrupp, Lufthansa im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie zieht deutlich an: USA handeln niedrigere Preise für Ozempic aus Novo Nordisk-Aktie zieht deutlich an: USA handeln niedrigere Preise für Ozempic aus
DAX-Erholung: Positive Aussichten animieren Anleger zu Käufen - Nikkei weit im Plus DAX-Erholung: Positive Aussichten animieren Anleger zu Käufen - Nikkei weit im Plus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
DAX aktuell

DAX-Erholung: Positive Aussichten animieren Anleger zu Käufen - Nikkei weit im Plus

26.11.25 09:15 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an Börse Frankfurt - Was den DAX zur Wochenmitte antreibt - Nikkei schließt mit dunkelgrünen Vorzeichen | finanzen.net

Gestützt von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine sowie der anhaltenden Erholung der US-Börsen erholt der deutsche Aktienmarkt sich zur Wochenmitte weiter.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.562,9 PKT 98,2 PKT 0,42%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
49.559,1 PKT 899,6 PKT 1,85%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsstart wies der DAX einen Aufschlag von 0,51 Prozent auf 23.585,26 Zähler aus. Danach hält er sich oberhalb der Nulllinie.

Wer­bung

Letzte DAX-Rekorde

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Kaufargumente nun vorhanden

Vorgaben aus den USA stützen nicht nur den deutschen Markt, die kräftige Erholung der US-Börsen hat am Mittwoch auch die Aktienmärkte in Asien beflügelt. So legte in Japan der Nikkei schlussendlich 1,85 Prozent auf 49.559,07 Punkte zu.

"Viele, die zuletzt vergeblich nach Kaufargumenten gesucht haben, finden sie jetzt", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Wer­bung

Hoffnungen auf Lösung im Ukraine-Konflikt und auf Zinssenkung treiben an

Neben der Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank stützen Hinweise auf eine Annäherung der Konfliktparteien im Ukraine-Krieg. Eine Reihe schwächerer US-Konjunkturdaten hat die Sorge um den Zustand der US-Wirtschaft wieder stärker aufleben lassen, was die US-Notenbank unter zusätzlichen Handlungsdruck setzen könnte. Am Vortag blieben die Einzelhandelsumsätze für September unter den Erwartungen, auch hat die Privatwirtschaft laut den jüngsten ADP-Daten in den vier Wochen zum 8. November wöchentlich 13.500 Stellen abgebaut. Zudem hat sich auch die Verbraucherstimmung abgeschwächt. Daneben scheint es Bewegung in den Gesprächen um einen Frieden in der Ukraine zu geben. US-Präsident Donald Trump sprach von erheblichen Fortschritten.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com