Mediobanca kann Übernahme von Banca Generali fortsetzen - Aktien im Plus
Die italienische Bank Mediobanca hat weitere wichtige Genehmigungen für das geplante Übernahmeangebot für den kleineren Wettbewerber Banca Generali erhalten, die derzeit zum Versicherer Assicurazioni Generali gehört.
Wie Mediobanca mitteilte, hat sie von der Europäischen Zentralbank die Genehmigung erhalten, die Übernahme von Banca Generali voranzutreiben.
Die Zustimmung der EZB kommt wenige Tage vor einer Abstimmung der Mediobanca-Aktionäre über das Angebot, die am Donnerstag stattfinden soll. Außerdem versucht Mediobanca derzeit, ein feindliches Übernahmeangebot der Banca Monte dei Paschi di Siena abzuwehren.
Mediobanca bietet an, ihre Beteiligung am Versicherer Generali gegen die vollständige Übernahme von Banca Generali zu tauschen. Der Wert der Transaktion belief sich zum Zeitpunkt ihrer Ankündigung Ende April auf 6,3 Milliarden Euro.
Die Bank, die offiziell Mediobanca Banca di Credito Finanziario heißt, teilte Montagabend mit, dass sie zusätzlich zur Genehmigung der EZB auch eine Genehmigung der italienischen Notenbank erhalten habe. Die Banca d'Italia erlaubt Mediobanca, die indirekte Kontrolle über die Banca-Generali-Tochtergesellschaften sowie indirekte Beteiligungen an verbundenen Unternehmen zu erwerben.
Anfang dieses Monats teilte Mediobanca mit, dass die italienische Wettbewerbsbehörde keine Untersuchung ihres Vorhabens zum Erwerb der Banca Generali einleiten werde, wodurch das Angebot ohne Auflagen genehmigt wurde.
Im EURONEXT-Handel in Mailand zeigt sich die Mediobanca-Aktie zeitweise 0,52 Prozent im Plus bei 21,26 Euro, während die Banca Generali-Titel um 0,89 Prozent auf 51,20 Euro steigen.
Von Adria Calatayud
DOW JONES
