Top News
Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor
Ruhestand voraus: Wie das Depot rechtzeitig auf die Rente vorbereitet werden kann Ruhestand voraus: Wie das Depot rechtzeitig auf die Rente vorbereitet werden kann
Assicurazioni Generali Aktie

33,68 EUR -0,17 EUR -0,50 %
STU
33,92 EUR -0,02 EUR -0,06 %
GVIE
Marktkap. 51,26 Mrd. EUR

KGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312

ISIN IT0000062072

Symbol ARZGF

Jefferies & Company Inc.

Assicurazioni Generali Buy

08:01 Uhr
Assicurazioni Generali Buy
Assicurazioni Generali S.p.A.
33,68 EUR -0,17 EUR -0,50%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali auf "Buy" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Die Kurse im europäischen Versicherungssektor hätten sich in den vergangenen Monaten gut entwickelt, wobei die deutsche Allianz zu den größten Gewinnern gezählt habe, schrieb Analyst Philipp Kett in seiner am Freitag vorliegenden monatlichen Branchenübersicht. Zugleich seien die Konsensprognosen für die Gewinne der Lebensversicherer weiter gestiegen, was Kett auf die starke Dynamik bei Umsatz und Vertragsabschlüssen zurückführte./tav/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 11:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Buy

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,92 €		 Abst. Kursziel*:
-15,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,38%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

08:01 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
28.11.25 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.11.25 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Assicurazioni Generali Verkaufen DZ BANK
18.11.25 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

