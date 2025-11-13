DAX 23.746 -0,1%ESt50 5.648 -0,1%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,38 -1,3%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.731 +0,1%Euro 1,1571 -0,2%Öl 63,55 +0,3%Gold 4.163 +0,1%
WACKER CHEMIE-Aktie fällt: JPMorgan-Abstufung belastet WACKER CHEMIE-Aktie fällt: JPMorgan-Abstufung belastet
Lieferkettenprobleme in China: Nexperia drängt auf schnelle Lösung Lieferkettenprobleme in China: Nexperia drängt auf schnelle Lösung
Assicurazioni Generali Aktie

Marktkap. 51,72 Mrd. EUR

KGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312

ISIN IT0000062072

Symbol ARZGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Assicurazioni Generali Buy

09:31 Uhr
Assicurazioni Generali Buy
Aktie in diesem Artikel
Assicurazioni Generali S.p.A.
33,96 EUR -0,01 EUR -0,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Generali von 36,10 auf 37,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner hob am Donnerstagabend seine Schätzungen für Barmittelzuflüsse und Dividenden der Italiener an. Er ging damit auf die Präsentation Anfang Oktober sowie die Neunmonatszahlen ein. Die Bewertung der Aktien hält er für attraktiv./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 18:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Buy

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
37,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,01 €		 Abst. Kursziel*:
10,26%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,42%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

09:31 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.11.25 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Assicurazioni Generali Verkaufen DZ BANK
18.11.25 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
13.11.25 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.

dpa-afx Generali-Aktie steigt: Gewinnsprung dank weniger Naturkatastrophen
finanzen.net Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Assicurazioni Generali-Aktie
finanzen.net Assicurazioni Generali-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
dpa-afx ROUNDUP/Unwetter in Italien: Deutsche Urlauberin vermisst
dpa-afx Unwetter in Italien: Viele Straßen überschwemmt
dpa-afx Aktien im Blick - Ratingagenturen sehen Renditen sinken: Munich Re rechnet trotz Preiskampf mit Geschäftschancen
TraderFox Stocks in Action: Diese 5 Aktien und diese Trends sollten Trader auf der Watchlist haben!
TraderFox Die Top 5 europäischen Dividendenstars der letzten fünf Jahre
EN, Generali 25.11.2025 - 08:13
EN, Generali 24.11.2025 - 05:15
EN, Generali 18.11.2025 - 10:30
EN, Generali 13.11.2025 - 07:00
EN, Generali 12.11.2025 - 11:17
EN, Generali 10.11.2025 - 06:20
EN, Generali 06.11.2025 - 06:41
EN, Generali 04.11.2025 - 05:32
