Assicurazioni Generali Aktie
Marktkap. 51,72 Mrd. EURKGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
Assicurazioni Generali Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Generali von 36,10 auf 37,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner hob am Donnerstagabend seine Schätzungen für Barmittelzuflüsse und Dividenden der Italiener an. Er ging damit auf die Präsentation Anfang Oktober sowie die Neunmonatszahlen ein. Die Bewertung der Aktien hält er für attraktiv./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 18:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Buy
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
37,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,01 €
|Abst. Kursziel*:
10,26%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
33,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,42%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
