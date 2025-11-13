Assicurazioni Generali Aktie
Marktkap. 50,12 Mrd. EURKGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
Assicurazioni Generali Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Generali nach einer Konferenz der US-Bank von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des italienischen Versicherers im Zeitraum 2026 bis 2028 leicht erhöht und dabei auch die jüngsten Quartalszahlen berücksichtigt, schrieb Farooq Hanif in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet nun mit einer leicht besseren Wachstumsrate des zukünftigen Gewinns aus Versicherungsverträgen und einem höheren Ertragswachstum im Lebensversicherungsgeschäft./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 16:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
33,41 €
|Abst. Kursziel*:
19,72%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
33,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,33%
|
Analyst Name:
Farooq Hanif
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
