Heute im Fokus
Dow deutlich stärker -- DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Assicurazioni Generali Aktie

33,52 EUR +0,44 EUR +1,33 %
STU
33,41 EUR +0,30 EUR +0,91 %
GVIE
Marktkap. 50,12 Mrd. EUR

KGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312

ISIN IT0000062072

Symbol ARZGF

JP Morgan Chase & Co.

Assicurazioni Generali Overweight

20:36 Uhr
Assicurazioni Generali Overweight
Assicurazioni Generali S.p.A.
33,52 EUR 0,44 EUR 1,33%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Generali nach einer Konferenz der US-Bank von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des italienischen Versicherers im Zeitraum 2026 bis 2028 leicht erhöht und dabei auch die jüngsten Quartalszahlen berücksichtigt, schrieb Farooq Hanif in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet nun mit einer leicht besseren Wachstumsrate des zukünftigen Gewinns aus Versicherungsverträgen und einem höheren Ertragswachstum im Lebensversicherungsgeschäft./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 16:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Overweight

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
33,41 €		 Abst. Kursziel*:
19,72%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
33,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,33%
Analyst Name:
Farooq Hanif 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

20:36 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Assicurazioni Generali Verkaufen DZ BANK
18.11.25 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
13.11.25 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.25 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

