Assicurazioni Generali Aktie

34,76 EUR -0,30 EUR -0,86 %
XETRA
34,80 EUR -0,22 EUR -0,63 %
GVIE
Marktkap. 51,69 Mrd. EUR

KGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312

ISIN IT0000062072

Symbol ARZGF

JP Morgan Chase & Co.

Assicurazioni Generali Overweight

08.12.25
Aktie in diesem Artikel
Assicurazioni Generali S.p.A.
34,76 EUR -0,30 EUR -0,86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach zweijähriger Outperformance sind die Analysten Farooq Hanif und Kamran Hossain für 2026 weniger optimistisch für Europas Versicherer. Die Bewertungen seien inzwischen relativ ausgereizt und die Gewinndynamik ebbe ab, schrieben sie in ihrem am Montag veröffentlichten Ausblick. Die zu erwartende Gesamtrendite im Sektor sei begrenzter als in den vergangenen Jahren. Hanif und Hossain raten daher, selektiv vorzugehen, und klare Restrukturierungsimpulse, starke Kapitalrenditen und bessere Margen zu suchen. Sie favorisieren Aegon, Beazley, Generali, Munich Re, Prudential und Sampo./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 18:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
33,82 €		 Abst. Kursziel*:
24,19%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
34,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,83%
Analyst Name:
Farooq Hanif 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

08.12.25 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.12.25 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
28.11.25 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.11.25 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Assicurazioni Generali Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen

