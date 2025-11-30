Assicurazioni Generali Aktie
Marktkap. 51,69 Mrd. EURKGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
Assicurazioni Generali Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach zweijähriger Outperformance sind die Analysten Farooq Hanif und Kamran Hossain für 2026 weniger optimistisch für Europas Versicherer. Die Bewertungen seien inzwischen relativ ausgereizt und die Gewinndynamik ebbe ab, schrieben sie in ihrem am Montag veröffentlichten Ausblick. Die zu erwartende Gesamtrendite im Sektor sei begrenzter als in den vergangenen Jahren. Hanif und Hossain raten daher, selektiv vorzugehen, und klare Restrukturierungsimpulse, starke Kapitalrenditen und bessere Margen zu suchen. Sie favorisieren Aegon, Beazley, Generali, Munich Re, Prudential und Sampo./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 18:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dedek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Overweight
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
33,82 €
|Abst. Kursziel*:
24,19%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
34,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,83%
|
Analyst Name:
Farooq Hanif
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|08.12.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.12.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.12.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.12.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|07.08.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|09.05.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.03.25
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|14.03.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.03.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.