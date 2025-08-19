DAX24.241 -0,2%ESt505.453 -0,4%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.289 -0,8%Euro1,1655 ±0,0%Öl67,46 +0,6%Gold3.340 -0,2%
Machtkampf

Mediobanca-Aktionäre blockieren Übernahme von Banca Generali - Aktien uneins

21.08.25 11:38 Uhr
Blockade bei Mediobanca: Aktionäre verhindern Generali-Deal - Aktien uneins | finanzen.net

Die italienische Investmentbank Mediobanca darf nicht wie geplant den Vermögensverwalter des Versicherers Generali übernehmen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Assicurazioni Generali S.p.A.
34,34 EUR 0,22 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Banca Generali
50,75 EUR -0,05 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
21,18 EUR -0,19 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Mediobanca-Aktionäre lehnten das Vorhaben von Bankchef Alberto Nagel am Donnerstag ab, die börsennotierte Generali-Tochter Banca Generali zu kaufen. Bei Mediobancas Hauptversammlung unterstützten nur 35 Prozent der Stimmen den Plan. Notwendig gewesen wären 50 Prozent plus eine Stimme.

Mit dem Zukauf wollte Nagel eine drohende Übernahme von Mediobanca durch die einstige Krisenbank Banca Monte Paschi SPA verhindern.

Doch die größten Aktionäre von Mediobanca setzten sich durch: der milliardenschwere Tycoon Francesco Gaetano Caltagirone und die Familie Del Vecchio. Beide besitzen auch große Anteile an Monte Paschi und Generali. Mediobanca hatte den Termin der Versammlung zweimal geändert, um die Unterstützung der Aktionäre zu gewinnen - letztlich vergeblich.

Die Mediobanca-Aktie zeigt sich an der EURONEXT in Mailand zeitweise 0,28 Prozent tiefer bei 21,22 Euro, während die Generali-Titel um 0,73 Prozent steigen auf 34,68 Euro.

/stw/tav/stk

MAILAND/TRIEST (dpa-AFX)

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

DatumRatingAnalyst
15.08.2025Assicurazioni Generali OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Assicurazioni Generali BuyJefferies & Company Inc.
07.08.2025Assicurazioni Generali VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Assicurazioni Generali OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Assicurazioni Generali BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Assicurazioni Generali OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Assicurazioni Generali BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Assicurazioni Generali OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Assicurazioni Generali BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025Assicurazioni Generali OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.05.2025Assicurazioni Generali NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.04.2025Assicurazioni Generali NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.03.2025Assicurazioni Generali HoldDeutsche Bank AG
14.03.2025Assicurazioni Generali NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.03.2025Assicurazioni Generali NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Assicurazioni Generali VerkaufenDZ BANK
10.04.2025Assicurazioni Generali UnderweightBarclays Capital
13.03.2025Assicurazioni Generali VerkaufenDZ BANK
21.01.2025Assicurazioni Generali SellUBS AG
18.11.2024Assicurazioni Generali UnderweightBarclays Capital

