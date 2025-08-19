Mediobanca-Aktionäre blockieren Übernahme von Banca Generali - Aktien uneins
Die italienische Investmentbank Mediobanca darf nicht wie geplant den Vermögensverwalter des Versicherers Generali übernehmen.
Die Mediobanca-Aktionäre lehnten das Vorhaben von Bankchef Alberto Nagel am Donnerstag ab, die börsennotierte Generali-Tochter Banca Generali zu kaufen. Bei Mediobancas Hauptversammlung unterstützten nur 35 Prozent der Stimmen den Plan. Notwendig gewesen wären 50 Prozent plus eine Stimme.
Mit dem Zukauf wollte Nagel eine drohende Übernahme von Mediobanca durch die einstige Krisenbank Banca Monte Paschi SPA verhindern.
Doch die größten Aktionäre von Mediobanca setzten sich durch: der milliardenschwere Tycoon Francesco Gaetano Caltagirone und die Familie Del Vecchio. Beide besitzen auch große Anteile an Monte Paschi und Generali. Mediobanca hatte den Termin der Versammlung zweimal geändert, um die Unterstützung der Aktionäre zu gewinnen - letztlich vergeblich.
Die Mediobanca-Aktie zeigt sich an der EURONEXT in Mailand zeitweise 0,28 Prozent tiefer bei 21,22 Euro, während die Generali-Titel um 0,73 Prozent steigen auf 34,68 Euro.
