Gerresheimer-Aktie steigt: Active Ownership bei Gerresheimer groß eingestiegen
Beim Spezialverpackungshersteller Gerresheimer ist nach den jüngsten Turbulenzen ein aktivistischer Investor groß eingestiegen.
Werte in diesem Artikel
Die luxemburgische Active Ownership hält direkt 5,31 und indirekt 1,88 Prozent an dem Unternehmen, wie aus am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen hervorgeht. Laut Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg ist der Investor damit zweitgrößter Anteilseigner bei Gerresheimer.
Zuletzt hatte das Unternehmen mitgeteilt, sein Glasgeschäft (Moulded-Glass) separieren und anschließend verkaufen zu wollen. Die Entscheidung folgte auf das Ende von Übernahmegesprächen mit Finanzinvestoren. Seit Jahresanfang hat die Gerresheimer-Aktie fast 40 Prozent verloren.
Gerresheimer-Papiere legen im nachbörslichen Tradegate-Handel zwischenzeitlich um 0,67 Prozent zu auf 44,90 Euro.
/he/nas
DÜSSELDORF (dpa-AFX)
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
