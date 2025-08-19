DAX24.322 -0,4%ESt505.475 -0,2%Top 10 Crypto15,87 +2,4%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.823 +1,0%Euro1,1638 -0,1%Öl66,57 +0,9%Gold3.327 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Intel 855681 BYD A0M4W9 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX im Minus -- Japans Börse schließt in Rot -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Kaum Bewegung im Depot: Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025 Kaum Bewegung im Depot: Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
KI-Korrektur

Palantir-Aktie knickt ein: KI-Hype kühlt nach Rekordlauf spürbar ab

20.08.25 10:04 Uhr
NASDAQ-Aktie Palantir mit herben Verlusten: KI-Schwäche auch bei NVIDIA & Co. nach Rally | finanzen.net

Nach einem beeindruckenden Kursanstieg gerät die Palantir-Aktie deutlich unter Druck. Nach kräftigen Einbußen am Dienstag zeichnen sich auch zur Wochenmitte Verluste ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
641,30 EUR -6,50 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
151,44 EUR 0,34 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
134,70 EUR -0,50 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Massive Rücksetzer bei KI-Werten
• Bewertungen bleiben umstritten
• Palantir-Aktie deutlich unter Druck

Wer­bung

Palantir: KI-Euphorie kühlt ab - Aktie fällt trotz starker Jahresbilanz deutlich zurück

Die Euphorie rund um KI-Aktien bekommt erste Risse - und Palantir gehört aktuell zu den größten Verlierern im Sektor. Nach einer monatelangen Rally hat der Titel an der NASDAQ innerhalb der vergangenen fünf Handelstage mehr als 15 Prozent an Wert verloren. Allein am gestrigen Dienstag ging es schlussendlich um satte 9,35 Prozent nach unten auf 157,75 US-Dollar. Am Mittwoch verliert das Papier vorbörslich dann zeitweise weitere 1,64 Prozent auf 155,16 US-Dollar.

Hintergrund ist die allgemeine Abkühlung im KI-Sektor sowie starke Gewinnmitnahmen bei hochbewerteten Tech-Werten wie NVIDIA, Meta oder auch Palantir selbst. Analysten warnen zunehmend vor einer Überbewertung - ungeachtet der Tatsache, dass das Unternehmen weiter hohe Wachstumsraten ausweist.

Wer­bung

Gewinnmitnahmen nach steilem Kursanstieg

Palantir zählte 2025 zu den Highflyern unter den KI-Aktien - allein seit Jahresbeginn liegt der Kurs nach wie vor über 108 Prozent im Plus. Forbes etwa verweist darauf, dass der Kursrutsch am Vortag parallel erfolgte zu einer Konsolidierung bei Big-Tech-Titeln wie NVIDIA und Meta. Viele Anleger scheinen Gewinne zu sichern, bevor eine größere Korrektur einsetzt. Auch Shortseller wie Citron Research stellen die Bewertung in Frage - teils ist sogar von einem "Mini-Bubble"-Status die Rede.

Fundamentale Entwicklung solide, Bewertung extrem hoch

Operativ lieferte Palantir zuletzt erneut Rekordumsätze: Der Umsatz stieg auf stolze 1,003 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Markterwartungen deutlich. Gleichzeitig liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis laut wallstreetONLINE aktuell jedoch bei fast 600 - ein Vielfaches dessen, was selbst erfolgreiche Cloud-Unternehmen aufweisen. Dies verstärkt den Druck, insbesondere in einem Umfeld steigender Zinsen. Einige Analysten sehen das Rückschlagpotenzial daher noch nicht als abgeschlossen.

Zwischen Hype und Realität

Trotz der deutlichen Kursverluste bleibt die Aktie langfristig interessant - insbesondere durch die wachsenden Regierungsaufträge und KI-Plattformen wie AIP, die etwa im Verteidigungsbereich eingesetzt werden. Kurzfristig aber dürfte die Volatilität hoch bleiben. Eine Bodenbildung könnte womöglich erst erfolgen, wenn sich der gesamte KI-Sektor stabilisiert und Palantir eine nachhaltig profitablere Gewinnmarge vorlegt.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Meta Platforms (ex Facebook) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com, Piotr Swat / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11:11NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11:11NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen