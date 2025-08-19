Palantir-Aktie knickt ein: KI-Hype kühlt nach Rekordlauf spürbar ab
Nach einem beeindruckenden Kursanstieg gerät die Palantir-Aktie deutlich unter Druck. Nach kräftigen Einbußen am Dienstag zeichnen sich auch zur Wochenmitte Verluste ab.
Werte in diesem Artikel
• Massive Rücksetzer bei KI-Werten
• Bewertungen bleiben umstritten
• Palantir-Aktie deutlich unter Druck
Palantir: KI-Euphorie kühlt ab - Aktie fällt trotz starker Jahresbilanz deutlich zurück
Die Euphorie rund um KI-Aktien bekommt erste Risse - und Palantir gehört aktuell zu den größten Verlierern im Sektor. Nach einer monatelangen Rally hat der Titel an der NASDAQ innerhalb der vergangenen fünf Handelstage mehr als 15 Prozent an Wert verloren. Allein am gestrigen Dienstag ging es schlussendlich um satte 9,35 Prozent nach unten auf 157,75 US-Dollar. Am Mittwoch verliert das Papier vorbörslich dann zeitweise weitere 1,64 Prozent auf 155,16 US-Dollar.
Hintergrund ist die allgemeine Abkühlung im KI-Sektor sowie starke Gewinnmitnahmen bei hochbewerteten Tech-Werten wie NVIDIA, Meta oder auch Palantir selbst. Analysten warnen zunehmend vor einer Überbewertung - ungeachtet der Tatsache, dass das Unternehmen weiter hohe Wachstumsraten ausweist.
Gewinnmitnahmen nach steilem Kursanstieg
Palantir zählte 2025 zu den Highflyern unter den KI-Aktien - allein seit Jahresbeginn liegt der Kurs nach wie vor über 108 Prozent im Plus. Forbes etwa verweist darauf, dass der Kursrutsch am Vortag parallel erfolgte zu einer Konsolidierung bei Big-Tech-Titeln wie NVIDIA und Meta. Viele Anleger scheinen Gewinne zu sichern, bevor eine größere Korrektur einsetzt. Auch Shortseller wie Citron Research stellen die Bewertung in Frage - teils ist sogar von einem "Mini-Bubble"-Status die Rede.
Fundamentale Entwicklung solide, Bewertung extrem hoch
Operativ lieferte Palantir zuletzt erneut Rekordumsätze: Der Umsatz stieg auf stolze 1,003 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Markterwartungen deutlich. Gleichzeitig liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis laut wallstreetONLINE aktuell jedoch bei fast 600 - ein Vielfaches dessen, was selbst erfolgreiche Cloud-Unternehmen aufweisen. Dies verstärkt den Druck, insbesondere in einem Umfeld steigender Zinsen. Einige Analysten sehen das Rückschlagpotenzial daher noch nicht als abgeschlossen.
Zwischen Hype und Realität
Trotz der deutlichen Kursverluste bleibt die Aktie langfristig interessant - insbesondere durch die wachsenden Regierungsaufträge und KI-Plattformen wie AIP, die etwa im Verteidigungsbereich eingesetzt werden. Kurzfristig aber dürfte die Volatilität hoch bleiben. Eine Bodenbildung könnte womöglich erst erfolgen, wenn sich der gesamte KI-Sektor stabilisiert und Palantir eine nachhaltig profitablere Gewinnmarge vorlegt.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Meta Platforms (ex Facebook) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Meta Platforms (ex Facebook) News
Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com, Piotr Swat / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:11
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:11
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen