Sektor unter Spannung

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT büßen weiter ein: Belastungen nach Gipfel in Washington wirken nach

20.08.25 08:37 Uhr
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT weiter unter Druck: Kursverluste nach Friedensgipfel in Washington

Turbulente Marktlage: Friedenssignale aus Washington bremsen Rüstungsaktien wie die von Rheinmetall, RENK oder auch HENSOLDT weiterhin aus.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
HENSOLDT
77,85 EUR -2,75 EUR -3,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
55,40 EUR -1,86 EUR -3,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.527,00 EUR -33,50 EUR -2,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Weiterhin Unsicherheit nach Ukraine-Gipfel
• Branche bleibt strategisch wichtig trotz kurzfristiger Dämpfer
• Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK fallen weiter

Rüstungstitel nach Gipfel im Sinkflug: Rheinmetall, RENK und HENSOLDT schwächeln

Nach vorläufigen Kursgewinnen infolge der Gipfeldiplomatie gaben die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT schnell wieder nach - ein Ausverkauf in Folge widersprüchlicher Signale zur Waffenruhe. Nachdem es zunächst nach oben gegangen war, verloren die Papiere bereits im Dienstagshandel kräftig. Und auch am heutigen Mittwoch zeichnen sich erneut klare Verluste ab: Während die Rheinmetall-Aktie vorbörslich via Tradegate zeitweise um 3,20 Prozent verliert auf 1.512,50 Euro, geben HENSOLDT-Papiere um 4,22 Prozent nach auf 77,10 Euro und RENK-Titel büßen um 4,83 Prozent auf 54,77 Euro ein. Anleger reagierten empfindlich auf diplomatische Töne und die Aussicht auf eine mögliche Deeskalation - ein Szenario, das kurzfristig die Gewinnfantasie im Verteidigungssektor dämpft.

Gewinnmitnahmen nach Rekordlauf

Noch zu Jahresbeginn gehörten Rüstungsaktien zu den großen Gewinnern an den europäischen Börsen. Rheinmetall-Aktien erreichten im Frühjahr ein Allzeithoch, RENK legte ebenfalls fulminant zu, und auch HENSOLDT überzeugte mit vollen Auftragsbüchern. Auf dem Gipfel in Washington wurden jedoch neue Friedensinitiativen diskutiert - und die Hoffnung auf diplomatische Lösungen reichte aus, um eine Welle an Gewinnmitnahmen auszulösen. Analysten interpretierten die Kursreaktionen eher als technisches Signal: Viele Investoren nutzen hohe Bewertungen, um Gewinne zu realisieren.

Fundamentaler Rückenwind bleibt bestehen

Trotz der aktuellen Delle bleibt die Branche langfristig attraktiv. Deutschland und andere NATO-Staaten haben ihre Verteidigungsetats bereits über Jahre hinweg erhöht, was für volle Auftragsbücher sorgt. Rheinmetall profitiert massiv vom Ausbau der Munitionsproduktion, RENK von der hohen Nachfrage nach militärischen Antriebssystemen, und HENSOLDT bleibt im Bereich Sensorik und Radartechnik marktführend. Viele Analysten halten an ihren Kaufempfehlungen fest und verweisen darauf, dass strukturelle Trends wie geopolitische Unsicherheiten und technologische Modernisierung nicht über Nacht verschwinden.

Kurzfristig dürfte die Lage volatil bleiben. Sollte der politische Kurs sich wieder verschärfen, könnten die Aktien schnell wieder zulegen.

Redaktion finanzen.net

