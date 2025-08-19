Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT büßen weiter ein: Belastungen nach Gipfel in Washington wirken nach
Turbulente Marktlage: Friedenssignale aus Washington bremsen Rüstungsaktien wie die von Rheinmetall, RENK oder auch HENSOLDT weiterhin aus.
Werte in diesem Artikel
• Weiterhin Unsicherheit nach Ukraine-Gipfel
• Branche bleibt strategisch wichtig trotz kurzfristiger Dämpfer
• Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK fallen weiter
Rüstungstitel nach Gipfel im Sinkflug: Rheinmetall, RENK und HENSOLDT schwächeln
Nach vorläufigen Kursgewinnen infolge der Gipfeldiplomatie gaben die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT schnell wieder nach - ein Ausverkauf in Folge widersprüchlicher Signale zur Waffenruhe. Nachdem es zunächst nach oben gegangen war, verloren die Papiere bereits im Dienstagshandel kräftig. Und auch am heutigen Mittwoch zeichnen sich erneut klare Verluste ab: Während die Rheinmetall-Aktie vorbörslich via Tradegate zeitweise um 3,20 Prozent verliert auf 1.512,50 Euro, geben HENSOLDT-Papiere um 4,22 Prozent nach auf 77,10 Euro und RENK-Titel büßen um 4,83 Prozent auf 54,77 Euro ein. Anleger reagierten empfindlich auf diplomatische Töne und die Aussicht auf eine mögliche Deeskalation - ein Szenario, das kurzfristig die Gewinnfantasie im Verteidigungssektor dämpft.
Gewinnmitnahmen nach Rekordlauf
Noch zu Jahresbeginn gehörten Rüstungsaktien zu den großen Gewinnern an den europäischen Börsen. Rheinmetall-Aktien erreichten im Frühjahr ein Allzeithoch, RENK legte ebenfalls fulminant zu, und auch HENSOLDT überzeugte mit vollen Auftragsbüchern. Auf dem Gipfel in Washington wurden jedoch neue Friedensinitiativen diskutiert - und die Hoffnung auf diplomatische Lösungen reichte aus, um eine Welle an Gewinnmitnahmen auszulösen. Analysten interpretierten die Kursreaktionen eher als technisches Signal: Viele Investoren nutzen hohe Bewertungen, um Gewinne zu realisieren.
Fundamentaler Rückenwind bleibt bestehen
Trotz der aktuellen Delle bleibt die Branche langfristig attraktiv. Deutschland und andere NATO-Staaten haben ihre Verteidigungsetats bereits über Jahre hinweg erhöht, was für volle Auftragsbücher sorgt. Rheinmetall profitiert massiv vom Ausbau der Munitionsproduktion, RENK von der hohen Nachfrage nach militärischen Antriebssystemen, und HENSOLDT bleibt im Bereich Sensorik und Radartechnik marktführend. Viele Analysten halten an ihren Kaufempfehlungen fest und verweisen darauf, dass strukturelle Trends wie geopolitische Unsicherheiten und technologische Modernisierung nicht über Nacht verschwinden.
Kurzfristig dürfte die Lage volatil bleiben. Sollte der politische Kurs sich wieder verschärfen, könnten die Aktien schnell wieder zulegen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere HENSOLDT News
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, HENSOLDT
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|07.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|26.03.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen