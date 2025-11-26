DAX23.563 +0,4%Est505.612 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,95 -2,0%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.753 +0,3%Euro1,1581 +0,1%Öl62,48 -0,3%Gold4.167 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet höher -- Asiens Börsen überwiegend in Grün -- BioNTech übernimmt CureVac -- Dell steigert Gewinn - Umsatz enttäuscht -- Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD, thyssenkrupp, Lufthansa im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie zieht deutlich an: USA handeln niedrigere Preise für Ozempic aus Novo Nordisk-Aktie zieht deutlich an: USA handeln niedrigere Preise für Ozempic aus
DAX-Erholung: Positive Aussichten animieren Anleger zu Käufen - Nikkei weit im Plus DAX-Erholung: Positive Aussichten animieren Anleger zu Käufen - Nikkei weit im Plus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!

MÄRKTE ASIEN/Kräftig erholt - Technologiewerte gesucht

26.11.25 08:57 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba Group Holding Ltd Registered Shs
17,17 EUR 0,02 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IBIDEN CO LTDShs
60,50 EUR -1,50 EUR -2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
65,21 USD 22,88 USD 54,05%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--Die kräftige Erholung der US-Börsen hat am Mittwoch auch die Aktienmärkte in Asien beflügelt. Angeführt wurde der Aufschwung vom Kospi in Seoul, er gewann 2,7 Prozent. Der Nikkei-225 in Tokio zog um 1,8 Prozent an. Der Hang-Sang-Index in Hongkong legte kurz vor Handelsschluss um 0,3 Prozent zu, der Shanghai-Composite konnte sich allerdings mit einem Minus von 0,2 Prozent nur knapp behaupten. In Australien ging es um 0,8 Prozent nach oben.

Wer­bung

Gefragt waren nun wieder Technologiewerte. Die Zinssenkungsspekulation in den USA hat weiter zugenommen und so die Technologiewerte nach schwachem Start ins Plus getrieben. Während die Google-Mutter Alphabet mit den KI-Chips für Gemini und Meta ihren Rekordkurs fortsetzten, fielen Nvidia auf ein Zweimonatstief. In Tokio erholten sich nun Softbank um knapp 6 Prozent, nachdem sie zuletzt um 10 Prozent eingebrochen waren. Dagegen verloren Ibiden als Zulieferer von Nvidia knapp 4 Prozent. Gefragt wiederum waren auch Energieversorger.

In Südkorea stiegen die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics um 3,5 Prozent. In Hongkong gaben Alibaba nach neuen Geschäftszahlen 1,6 Prozent ab. Händler sprachen von uneinheitlichen Ergebnissen.

Jefferies belässt die Einstufung für Alibaba aber auf "Buy" und hebt das Kursziel für die ADRs leicht von 230,00 auf 231,00 US-Dollar an. Die ADRs schlossen zuletzt bei 157,01 US-Dollar. Die KI-bezogenen Einnahmen seien das neunte Quartal in Folge im dreistelligen Prozentbereich gewachsen, angetrieben durch das Umsatzwachstum in der Public Cloud und die steigende Akzeptanz von KI-bezogenen Produkten. Gleichzeitig stehe Alibaba auch "im Zentrum der konsumgetriebenen" Wirtschaft, fügen die Analysten hinzu.

Wer­bung

In Australien waren vor allem Banken und Bergbautitel gefragt, auch weil neue Inflationsdaten höher ausgefallen sind als erwartet. Die Zinssenkungsspekulation ist von den Preisdaten gebremst worden.

Die Bank von Neuseeland hat die Leitzinsen noch einmal gesenkt. Damit reagiert sie auf den Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosenquote ist so hoch wie kaum einmal in diesem Jahrzehnt. Allerdings warnt Sharon Zollner, Chefvolkswirtin bei ANZ, die Märkte hätten einen deutlicheren Hinweis auf die Möglichkeit künftiger Zinssenkungen erwartet.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.606,50 +0,8% +3,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 49.559,07 +1,8% +21,9% 07:00

Wer­bung

Kospi (Seoul) 3.960,87 +2,7% +65,1% 07:30

Shanghai-Comp. 3.864,18 -0,2% +15,5% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.963,46 +0,3% +27,9% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:47 % YTD

EUR/USD 1,1581 0,1 1,1570 1,1526 +11,3%

EUR/JPY 181,15 0,3 180,53 180,50 +11,0%

EUR/GBP 0,8791 0,0 0,8787 0,8782 +6,2%

GBP/USD 1,3174 0,1 1,3166 1,3125 +4,7%

USD/JPY 156,41 0,2 156,04 156,60 -0,2%

USD/KRW 1.470,70 0,3 1.466,02 1.468,95 -0,8%

USD/CNY 7,0650 -0,0 7,0673 7,0744 -1,8%

USD/CNH 7,0803 -0,0 7,0826 7,0946 -3,1%

USD/HKD 7,7775 0,0 7,7762 7,7763 +0,1%

AUD/USD 0,6500 0,5 0,6470 0,6455 +4,4%

NZD/USD 0,5676 1,0 0,5622 0,5599 +0,4%

BTC/USD 87.722,70 0,1 87.617,60 87.688,80 -9,0%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,05 57,95 +0,2% +0,10 -19,6%

Brent/ICE 62,64 62,48 +0,3% +0,16 -16,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.154,61 4.130,43 +0,6% +24,19 +57,6%

Silber 52,04 51,425 +1,2% +0,61 +77,9%

Platin 1.344,30 1.346,64 -0,2% -2,34 +53,7%

Kupfer 5,04 5,00 +0,8% +0,04 +22,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2025 02:57 ET (07:57 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Alibaba

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
25.01.2017Alibaba NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2017Alibaba AccumulateStandpoint Research
29.10.2015Alibaba HoldStandpoint Research
06.05.2015Alibaba HoldT.H. Capital
23.02.2012Alibabacom neutralNomura
DatumRatingAnalyst
20.04.2017Alibaba ReduceStandpoint Research
02.12.2011Alibabacom reduceNomura
25.11.2011Alibabacom reduceNomura
27.09.2011Alibabacom underperformMacquarie Research
12.08.2011Alibabacom underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alibaba nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen