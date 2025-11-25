Alibaba Aktie News: Alibaba fällt am Dienstagabend

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Alibaba. Das Papier von Alibaba gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 157,35 USD abwärts.

Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 157,35 USD. In der Spitze büßte die Alibaba-Aktie bis auf 156,23 USD ein. Mit einem Wert von 162,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 2.318.797 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 192,67 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 18,33 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 14.01.2025 Kursverluste bis auf 80,30 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Alibaba seine Aktionäre 2025 mit 1,03 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,23 CNY je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alibaba am 29.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,61 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 34,24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,00 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,77 Prozent gesteigert.

Alibaba wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 19.02.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2026 48,95 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

