Bilanz vorgelegt

Salesforce-Aktie deutlich tiefer: Umsatz über den Erwartungen - Gewinn bleibt hinter Erwartungen zurück

04.09.25 07:07 Uhr
NYSE-Aktie Salesforce kräftig im Minus: Salesforce überzeugt mit Umsatz, enttäuscht aber mit Gewinn

Am Mittwochabend stand Salesforce im Fokus: Der KI-Spezialist veröffentlichte seine Quartalszahlen. So reagiert die Aktie.

Salesforce legte am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Bilanz für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor.

Demnach erzielte das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 1,96 US-Dollar, während Analysten zuvor einen Gewinn von 2,78 US-Dollar je Aktie erwartet hatten. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn bei 1,47 US-Dollar je Aktie.

Beim Umsatz übertraf Salesforce die Erwartungen. Nach 9,33 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal verzeichnete das Unternehmen nun 10,24 Millionen US-Dollar, während Experten zuvor Erlöse von 10,14 Millionen US-Dollar prognostiziert hatten.

Der Unternehmenssoftware-Spezialist Salesforce, der voll auf den Einsatz Künstlicher Intelligenz einschwenkte, hat die Börse mit seinem Geschäftsausblick enttäuscht. Die an der NYSE gehandelte Aktie reagierte im nachbörslichen Handel zeitweise mit Verlusten in Höhe von 5,58 Prozent auf 242,15 US-Dollar.

Salesforce übertraf im vergangenen Quartal zwar Erwartungen der Analysten - der Umsatz im laufenden Vierteljahr könnte aber ihre Prognosen verfehlen.

Salesforce will mit sogenannten KI-Agenten punkten, die eigenständig mehrstufige Aufgaben zum Beispiel in der Kundenbetreuung übernehmen können. Salesforce demonstrierte zum Beispiel, wie die Software ein Telefonat für eine Warenhaus-Kette führen kann, bei dem es um den Umtausch eines zu klein gekauften Pullovers ging. Firmenchef Marc Benioff sagte jüngst in einem Podcast-Interview, dass Salesforce im eigenen Kundendienst 4.000 der zuvor 9.000 Jobs durch KI-Automatisierung abbauen konnte. Der bisherige Jahresverlauf seien die "acht aufregendsten Monate meiner Karriere" gewesen, fügte er hinzu.

Unterm Strich stieg der Gewinn um 32 Prozent auf knapp 1,89 Milliarden Dollar. Für das laufende Quartal stellte Salesforce Erlöse zwischen 10,24 und 10,29 Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten waren im Schnitt von einer Prognose bei 10,29 Milliarden Dollar ausgegangen.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

mehr Analysen