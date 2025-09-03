Expansionspläne

Die Verlustserie der TUI-Aktie setzt sich auch am Donnerstag weiter fort. Auch Unternehmensnachrichten können den Kursrutsch nicht stoppen.

• TUI-Aktie erneut tiefer

• TUI kündigt ersten Hotelmanagementvertrag in Japan an

• Vorstand sieht Japan als Wachstumsmarkt mit hoher Nachfrage



Rund 2,52 Prozent auf 8,03 Euro gibt die TUI-Aktie auf XETRA am Donnerstag ab. Damit setzt sich der Abwärtstrend der vergangenen Tage fort: Auf Sicht der letzten fünf Handelstage haben Anleger ein Minus von rund zehn Prozent in ihren Depots.

Expansionspläne beeindrucken Anleger nicht

Dabei gibt es Neuigkeiten für die Geschäftsausrichtung der TUI Group. Das Unternehmen hat am Vortag mitgeteilt, erstmals in Japan aktiv werden zu wollen. Demnach hat der Reisekonzern mit der Unterzeichnung seines ersten Hotelmanagementvertrags in Japan einen weiteren weiteren Meilenstein seiner internationalen Wachstumsstrategie gesetzt.

Konkret will die TUI Group mit dem neu gebauten TUI Suneo Otaru, das 2029 eröffnen soll, ihre Hotelmarken erstmals auf den japanischen Markt bringen. "Der Markteintritt von TUI Hotels & Resorts in Japan unterstreicht unser langfristiges Bestreben, Urlaubserlebnisse in neuen Reisezielen auszubauen und neue Kunden zu gewinnen, insbesondere in Asien", wird Sebastian Ebel, Vorstandsvorsitzender der TUI Group, in der zugehörigen Pressemitteilung zitiert. "Die steigende Nachfrage nach Japan-Reisen bei unseren Pauschalreise- und Kreuzfahrtgästen macht den Einstieg in den Hotelmarkt zu einem logischen nächsten Schritt unserer Expansion."

Das TUI Suneo Otaru soll dabei nur ein erster Schritt in der Japan-Strategie von TUI sein: "Die Unterzeichnung ist erst der Anfang, denn wir prüfen bereits weitere Möglichkeiten, unsere Präsenz in Japan mit zusätzlichen Standorten und weiteren renommierten TUI-Hotelmarken auszubauen", betont Peter Krueger, Mitglied des Vorstands der TUI Group und CEO Holiday Experiences.



Redaktion finanzen.net