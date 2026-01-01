DAX24.786 +1,0%Est505.905 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,44 +2,9%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.070 +1,3%Euro1,1678 -0,4%Öl60,06 -1,2%Gold4.429 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 ExxonMobil 852549 Chevron 852552 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Rekord -- Asiens Börsen höher - Nikkei beflügelt -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- BASF eröffnet Werk in Zhanjiang - Infineon, ASML, Rheinmetall & Co., Bitcoin, Airbus, Samsung im Fokus
Top News
EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 5 Jahren eingebracht EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 5 Jahren eingebracht
ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Andritz von vor einem Jahr abgeworfen ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Andritz von vor einem Jahr abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Linke beantragt Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses

05.01.26 09:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Wegen des US-Militäreinsatzes in Venezuela beantragt die Linke eine rasche Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. "In dieser Sitzung bitten wir um eine Unterrichtung der Bundesregierung, insbesondere zur völkerrechtlichen Bewertung der US-Maßnahmen sowie zu den diplomatischen Schritten Deutschlands auf europäischer und internationaler Ebene", heißt es in einem Brief der Parlamentarischen Geschäftsführerin Ina Latendorf an Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU).

Wer­bung

Die militärischen Ereignisse in Venezuela gäben Anlass zu erheblicher Besorgnis, heißt es darin. Sollten sich die Angaben zu der US-Aktion bestätigen, läge ein schwerwiegender Verstoß gegen das in der UN-Charta verankerte Gewaltverbot vor, schreibt Latendorf. "Ein Mandat des Sicherheitsrats oder eine andere völkerrechtliche Rechtfertigung ist nicht ersichtlich." Die Vorgänge seien so schwerwiegend, dass sie nicht bis zur nächsten regulären Sitzung des Ausschusses warten könnten.

Linken-Chef Jan van Aken hatte schon mit harter Kritik auf die US-Aktion reagiert und von "brutalem Staatsterrorismus" gesprochen./vsr/DP/zb