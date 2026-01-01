DAX24.784 +1,0%Est505.904 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,44 +2,9%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.070 +1,3%Euro1,1678 -0,4%Öl60,08 -1,2%Gold4.431 +2,3%
DAX-FLASH: Konjunkturhoffnungen und Rüstung treiben Dax auf Rekordhoch

05.01.26 09:45 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr hat den DAX am Montag auf ein Rekordhoch getrieben. Mit einem Anstieg bis auf 24.777 Punkte ließ der deutsche Leitindex seine alte Bestmarke aus dem Oktober hinter sich. Zuletzt notierte der Dax mit 24775,90 Punkten noch rund ein Prozent im Plus.

Bereits gegen Ende 2025 hatten Anleger zunehmend auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft durch die Infrastruktur- und Rüstungsmilliarden der Regierung sowie durch weniger Bürokratie gesetzt.

Am Montag waren denn auch Aktien etwa aus dem Autosektor sowie von IT-Dienstleistern, die vor allem mittelständische Unternehmen und den Staat bedienen, gefragt. Zudem zogen Rüstungsaktien deutlich an. So gibt es nach wie vor keine Lösung für den Ukraine-Krieg.

Hinzu kommt nun noch die Eskalation des Konflikts zwischen den USA und Venezuela. Zudem drohte nach dem Angriff auf Venezuela US-Präsident Donald Trump nun auch Kolumbien./mis/zb