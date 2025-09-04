STMicro-Aktie steigt dank Empfehlung von Exane BNP - Infineon-Aktie zieht mit
Dank einer Kaufempfehlung für die Aktien von STMicroelectronics hat sich der Kurs am Freitag an die Spitze des Pariser Leitindex CAC 40 gesetzt.
Werte in diesem Artikel
Um 4,3 Prozent auf 22,92 Euro geht es an der EURONEXT Paris zeitweise nach oben, nachdem die Bank Exane BNP die Titel des Halbleiterherstellers von "Neutral" auf "Outperform" erhöht hatte. Sie zogen auch die Aktien von Infineon via XETRA um zuletzt 1,53 Prozent auf 31,76 Euro nach oben.
Die jüngste Kursschwäche von STMicroelectronics sei der Erwartung geschuldet, dass eine Erholung im Geschäft mit analogen Chips länger auf sich warten lässt, schrieb Analyst Jacob Bluestone von Exane BNP. Das Verhältnis von Chancen zu Risiken sei mittlerweile aber attraktiver geworden, und von der Markteinführung des iPhone17 könne Rückenwind für das Unternehmen ausgehen. Das gelte mittelfristig auch für Leistungshalbleiter für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz.
/bek/jha/
PARIS (dpa-AFX)
Bildquellen: STMicroelectronics, Pavel Kapysh / Shutterstock.com
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen