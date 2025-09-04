"Outperform"

Dank einer Kaufempfehlung für die Aktien von STMicroelectronics hat sich der Kurs am Freitag an die Spitze des Pariser Leitindex CAC 40 gesetzt.

Um 4,3 Prozent auf 22,92 Euro geht es an der EURONEXT Paris zeitweise nach oben, nachdem die Bank Exane BNP die Titel des Halbleiterherstellers von "Neutral" auf "Outperform" erhöht hatte. Sie zogen auch die Aktien von Infineon via XETRA um zuletzt 1,53 Prozent auf 31,76 Euro nach oben.

Die jüngste Kursschwäche von STMicroelectronics sei der Erwartung geschuldet, dass eine Erholung im Geschäft mit analogen Chips länger auf sich warten lässt, schrieb Analyst Jacob Bluestone von Exane BNP. Das Verhältnis von Chancen zu Risiken sei mittlerweile aber attraktiver geworden, und von der Markteinführung des iPhone17 könne Rückenwind für das Unternehmen ausgehen. Das gelte mittelfristig auch für Leistungshalbleiter für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz.

