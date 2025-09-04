DAX23.795 +0,1%ESt505.353 +0,1%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.653 +1,7%Euro1,1683 +0,3%Öl66,68 -0,3%Gold3.546 ±-0,0%
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: DAX etwas fester -- Asiens Börsen im Plus -- Broadcom mit starker Bilanz - Gerüchte über Kooperation mit OpenAI -- Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Amazon-Aktie zieht an: JetBlue setzt auf Project Kuiper-Satelliteninternet Amazon-Aktie zieht an: JetBlue setzt auf Project Kuiper-Satelliteninternet
Broadcom-Aktie deutlich höher: Umsatz und Gewinn gestiegen - Kooperation mit OpenAI voraus? Broadcom-Aktie deutlich höher: Umsatz und Gewinn gestiegen - Kooperation mit OpenAI voraus?
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
"Outperform"

STMicro-Aktie steigt dank Empfehlung von Exane BNP - Infineon-Aktie zieht mit

05.09.25 09:50 Uhr
STMicro-Aktie klettert nach Exane BNP-Empfehlung - Infineon zieht nach | finanzen.net

Dank einer Kaufempfehlung für die Aktien von STMicroelectronics hat sich der Kurs am Freitag an die Spitze des Pariser Leitindex CAC 40 gesetzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
31,78 EUR 0,44 EUR 1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STMicroelectronics N.V.
22,38 EUR 0,34 EUR 1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 4,3 Prozent auf 22,92 Euro geht es an der EURONEXT Paris zeitweise nach oben, nachdem die Bank Exane BNP die Titel des Halbleiterherstellers von "Neutral" auf "Outperform" erhöht hatte. Sie zogen auch die Aktien von Infineon via XETRA um zuletzt 1,53 Prozent auf 31,76 Euro nach oben.

Die jüngste Kursschwäche von STMicroelectronics sei der Erwartung geschuldet, dass eine Erholung im Geschäft mit analogen Chips länger auf sich warten lässt, schrieb Analyst Jacob Bluestone von Exane BNP. Das Verhältnis von Chancen zu Risiken sei mittlerweile aber attraktiver geworden, und von der Markteinführung des iPhone17 könne Rückenwind für das Unternehmen ausgehen. Das gelte mittelfristig auch für Leistungshalbleiter für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz.

/bek/jha/

PARIS (dpa-AFX)

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
