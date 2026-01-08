DAX25.110 -0,1%Est505.942 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,14 -0,4%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.591 -0,6%Euro1,1643 -0,1%Öl62,56 -0,2%Gold4.467 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Siemens 723610 Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11 SAP 716460 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen fester -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TKMS führt Übernahmeverhandlungen mit GYNK -- BioNTech, Rheinmetall & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
Warten auf US-Arbeitsmarktdaten: DAX behauptet sich über 25.000-Punkte-Marke Warten auf US-Arbeitsmarktdaten: DAX behauptet sich über 25.000-Punkte-Marke
BMW-Aktie erhält von Barclays Capital niedrigere Einstufung: Nun Underweight BMW-Aktie erhält von Barclays Capital niedrigere Einstufung: Nun Underweight
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Teamviewer steigen vorbörslich - Umsatzziel für 2025 erreicht

09.01.26 08:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
6,06 EUR 0,30 EUR 5,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von TeamViewer ziehen am Freitag im vorbörslichen Handel deutlich an. Gut an kommen die vorgelegten Eckdaten für 2025. Auf der Plattform Tradegate wurden die Papiere am Morgen zu 5,99 Euro gehandelt, was im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs ein Plus von mehr als vier Prozent war. Damit nimmt die Stabilisierung der Aktien ihren Lauf, nachdem sie im November mit 5,38 Euro ihr Rekordtief erreicht hatten.

Wer­bung

Der Softwareanbieter hat 2025 sein Umsatzziel erreicht. Nach vorläufigen Daten lag der Pro-forma-Umsatz bei rund 767 Millionen Euro, nachdem sich das Management zuletzt das "untere Ende" der Spanne von 766 bis 785 Millionen vorgenommen hatte. Ein Händler wertete es leicht positiv, dass die Eckdaten keine größeren Enttäuschungen mehr mit sich brachten. Die Prognose für die bereinigte operative Marge von rund 44 Prozent für 2025 blieb unverändert./tih/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu TeamViewer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
09:36TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
07.01.2026TeamViewer OverweightBarclays Capital
04.12.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.12.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09:36TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
07.01.2026TeamViewer OverweightBarclays Capital
23.10.2025TeamViewer OverweightBarclays Capital
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
04.12.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.12.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.05.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TeamViewer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen