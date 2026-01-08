AKTIE IM FOKUS: Teamviewer steigen vorbörslich - Umsatzziel für 2025 erreicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von TeamViewer ziehen am Freitag im vorbörslichen Handel deutlich an. Gut an kommen die vorgelegten Eckdaten für 2025. Auf der Plattform Tradegate wurden die Papiere am Morgen zu 5,99 Euro gehandelt, was im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs ein Plus von mehr als vier Prozent war. Damit nimmt die Stabilisierung der Aktien ihren Lauf, nachdem sie im November mit 5,38 Euro ihr Rekordtief erreicht hatten.

Der Softwareanbieter hat 2025 sein Umsatzziel erreicht. Nach vorläufigen Daten lag der Pro-forma-Umsatz bei rund 767 Millionen Euro, nachdem sich das Management zuletzt das "untere Ende" der Spanne von 766 bis 785 Millionen vorgenommen hatte. Ein Händler wertete es leicht positiv, dass die Eckdaten keine größeren Enttäuschungen mehr mit sich brachten. Die Prognose für die bereinigte operative Marge von rund 44 Prozent für 2025 blieb unverändert./tih/jha/