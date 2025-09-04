DAX23.829 +0,3%ESt505.359 +0,2%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.500 +1,6%Euro1,1676 +0,2%Öl66,81 -0,1%Gold3.548 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Porsche PAG911 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Broadcom mit starker Bilanz - Gerüchte über Kooperation mit OpenAI -- Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT ziehen an: Rüstungswerte starten Erholung Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT ziehen an: Rüstungswerte starten Erholung
Wochenausklang an der Börse: DAX kommt vor US-Arbeitsmarktbericht 24.000er-Marke näher Wochenausklang an der Börse: DAX kommt vor US-Arbeitsmarktbericht 24.000er-Marke näher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gold, Öl & Co.

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Freitagvormittag

05.09.25 10:13 Uhr
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Freitagvormittag | finanzen.net

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.600,31 USD -18,07 USD -0,69%
News
Baumwolle
0,65 USD -0,00 USD -0,11%
News
Bleipreis
1.953,85 USD -3,75 USD -0,19%
News
Dieselpreis Benzin
1,58 EUR -0,00 EUR -0,25%
News
EEX Strompreis Phelix DE
92,65 EUR 0,70 EUR 0,76%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,10 USD 0,03 USD 0,84%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.548,19 USD 1,15 USD 0,03%
News
Haferpreis
3,06 USD -0,00 USD -0,08%
News
Heizölpreis
61,55 USD 0,00 USD 0,00%
News
Holzpreis
541,00 USD 16,00 USD 3,05%
News
Kaffeepreis
3,87 USD -0,03 USD -0,64%
News
Kakaopreis
5.149,00 GBP -6,00 GBP -0,12%
News
Kohlepreis
95,55 USD -0,75 USD -0,78%
News
Kupferpreis
9.811,50 USD -61,35 USD -0,62%
News
Lebendrindpreis
2,37 USD -0,01 USD -0,51%
News
Mageres Schwein Preis
0,95 USD 0,01 USD 1,36%
News
Maispreis
4,00 USD -0,01 USD -0,12%
News
Mastrindpreis
3,60 USD -0,02 USD -0,53%
News
Milchpreis
17,77 USD 0,02 USD 0,11%
News
Naphthapreis (European)
564,25 USD -0,83 USD -0,15%
News
Nickelpreis
15.068,50 USD -35,50 USD -0,24%
News
Ölpreis (Brent)
66,81 USD -0,07 USD -0,10%
News
Ölpreis (WTI)
63,27 USD -0,06 USD -0,09%
News
Orangensaftpreis
2,48 USD -0,10 USD -3,82%
News
Palladiumpreis
1.134,00 USD 2,50 USD 0,22%
News
Palmölpreis
4.380,00 MYR 18,00 MYR 0,41%
News
Platinpreis
1.385,00 USD 13,50 USD 0,98%
News
Rapspreis
461,00 EUR -3,25 EUR -0,70%
News
Reispreis
11,59 USD -0,18 USD -1,53%
News
Silberpreis
40,81 USD 0,12 USD 0,29%
News
Sojabohnenmehlpreis
279,90 USD 3,70 USD 1,34%
News
Sojabohnenölpreis
0,51 USD -0,00 USD -0,70%
News
Sojabohnenpreis
10,10 USD -0,06 USD -0,59%
News
Super Benzin
1,65 EUR 0,00 EUR 0,24%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
182,00 EUR -0,50 EUR -0,27%
News
Zinkpreis
2.847,65 USD -40,20 USD -1,39%
News
Zinnpreis
34.694,00 USD -255,00 USD -0,73%
News
Zuckerpreis
0,16 USD -0,00 USD -0,32%
News

Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 3.547,58 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 10:10 Uhr um 0,02 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 3.547,04 US-Dollar stand.

Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 0,15 Prozent auf 40,75 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 40,69 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Platinpreis hinzu. Für den Platinpreis geht es nach 1.371,50 US-Dollar am Vortag auf 1.384,00 US-Dollar nach oben (+0,91Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,13 Prozent auf 1.133,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.131,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 10:00 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -0,33 Prozent auf 66,66 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 66,99 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (WTI) um -0,27 Prozent auf 63,16 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 63,48 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Maispreis um -0,12 Prozent auf 4,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Maispreis bei 4,00 US-Dollar.

Zudem fällt der Zuckerpreis. Um -0,32 Prozent reduziert sich der Zuckerpreis um 10:00 Uhr auf 0,16 US-Dollar, nachdem der Zuckerpreis am Vortag noch bei 0,16 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas 0,78 Prozent stärker bei 3,10 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,07 US-Dollar.

Derweil geht es für den Milchpreis bergauf. Der Milchpreis steigt 0,11 Prozent auf 17,77 US-Dollar, nach 17,77 US-Dollar am Vortag.

Nach 61,55 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Freitagvormittag um -0,43 Prozent auf 61,29 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis