So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Freitagvormittag
Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.
Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 3.547,58 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 10:10 Uhr um 0,02 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 3.547,04 US-Dollar stand.
Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 0,15 Prozent auf 40,75 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 40,69 US-Dollar an der Tafel standen.
Indes gewinnt der Platinpreis hinzu. Für den Platinpreis geht es nach 1.371,50 US-Dollar am Vortag auf 1.384,00 US-Dollar nach oben (+0,91Prozent).
Zeitgleich verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,13 Prozent auf 1.133,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.131,50 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 10:00 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -0,33 Prozent auf 66,66 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 66,99 US-Dollar gemeldet wurde.
Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (WTI) um -0,27 Prozent auf 63,16 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 63,48 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Maispreis um -0,12 Prozent auf 4,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Maispreis bei 4,00 US-Dollar.
Zudem fällt der Zuckerpreis. Um -0,32 Prozent reduziert sich der Zuckerpreis um 10:00 Uhr auf 0,16 US-Dollar, nachdem der Zuckerpreis am Vortag noch bei 0,16 US-Dollar lag.
Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas 0,78 Prozent stärker bei 3,10 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,07 US-Dollar.
Derweil geht es für den Milchpreis bergauf. Der Milchpreis steigt 0,11 Prozent auf 17,77 US-Dollar, nach 17,77 US-Dollar am Vortag.
Nach 61,55 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Freitagvormittag um -0,43 Prozent auf 61,29 US-Dollar gesunken.
Redaktion finanzen.net
