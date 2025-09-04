DAX23.814 +0,2%ESt505.358 +0,2%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.500 +1,6%Euro1,1683 +0,3%Öl66,70 -0,3%Gold3.549 +0,1%
Jobabbau

Ford-Aktie stabil: Erste Urabstimmung in der Firmengeschichte entscheidet über Stellenabbau

05.09.25 10:05 Uhr
NYSE-Aktie Ford wenig bewegt: Ford Köln vor historischem Einschnitt - Abstimmung über massiven Stellenabbau | finanzen.net

Bei den Kölner Ford-Werken wird am Freitag das Ergebnis der ersten Urabstimmung bekanntgegeben, die in dem 1930 gegründeten Betrieb jemals stattgefunden hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
10,00 EUR 0,09 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nach zähen Tarifverhandlungen und einem Streik hatten sich die Gewerkschaft IG Metall und das Management auf einen Kompromiss zu dem herben Stellenabbau verständigt. Bis Ende 2027 sollen 2.900 Stellen wegfallen und damit circa ein Viertel der aktuell noch etwa 11.500 Arbeitsplätze. Wer geht, bekommt recht hohe Abfindungen. Außerdem gibt es eine finanzielle Vereinbarung mit dem US-Mutterkonzern, die der Belegschaft mehr Sicherheit gibt.

Aufgerufen sind mehr als 10.000 Gewerkschaftsmitglieder, die bei Ford Motor in Köln arbeiten. Geben sie grünes Licht, ist der Weg für den harten Sparkurs frei. Ihre Stimmen waren bereits von Dienstag bis Donnerstag an den Werkstoren eingesammelt worden. Am Freitag wartet die IG Metall noch auf weitere Stimmen, die per Post kommen - dann wird ausgezählt. Das Ergebnis dürfte am späten Nachmittag oder frühen Abend bekanntgegeben werden.

Ford steht unter Druck, der Verkauf von zwei neuen Elektroauto-Modellen aus Köln ist bislang kein Erfolg. Zuletzt zogen die Verkäufe von Ford-Pkw in Deutschland aber an. Seit Jahresbeginn hat sich der Marktanteil von Ford-Pkw in Deutschland von circa drei auf 4,5 Prozent erhöht.

Im vorbörslichen NYSE-Handel zeigt sich die Ford-Aktie zeitweise 0,09 Prozent stärker bei 11,69 US-Dollar.

/wdw/DP/zb

KÖLN (dpa-AFX)

Bildquellen: Darren Brode / Shutterstock.com, TonyV3112 / Shutterstock.com

mehr Analysen