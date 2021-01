NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ford von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 11 auf 14 US-Dollar angehoben. Die US-Autohersteller dürften ein starkes viertes Quartal verzeichnet haben, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Freitag vorliegenden Brannchenstudie. Deshalb hob er seine Ergebnisprognosen an. Das neue Anlagevotum für Ford basiere auf der einer Vielzahl von Faktoren, vor allem aber einer Reihe attraktiver, neuer Fahrzeugmodelle, die erhebliche Vorteile in puncto Volumina, Mix und Preisgestaltung bringen dürften, so der Experte./edh/ag