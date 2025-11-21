Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Freitagabend höher
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Ford Motor. Die Aktionäre schickten das Papier von Ford Motor nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,8 Prozent auf 12,89 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Ford Motor konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,8 Prozent auf 12,89 USD. In der Spitze gewann die Ford Motor-Aktie bis auf 12,93 USD. Bei 12,52 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 7.392.710 Ford Motor-Aktien gehandelt.
Am 25.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,97 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 8,45 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ford Motor-Aktie 52,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Ford Motor-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,780 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,662 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,00 USD an.
Ford Motor gewährte am 23.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor 0,22 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 50,53 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 46,20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Ford Motor am 10.02.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,05 USD je Ford Motor-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie
Aktien von Mercedes und VW im Fokus: Vorsprung deutscher Autobauer bei autonomem Fahren bröckelt
S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ford Motor von vor einem Jahr abgeworfen
Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ford Motor
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ford Motor
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: suriya silsaksom / Shutterstock.com
Nachrichten zu Ford Motor Co.
Analysen zu Ford Motor Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.04.2025
|Ford Motor Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2023
|Ford Motor Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.2022
|Ford Motor Sell
|UBS AG
|19.03.2021
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|22.01.2021
|Ford Motor overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.03.2021
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|22.01.2021
|Ford Motor overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.2020
|Ford Motor buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.10.2017
|Ford Motor Buy
|Standpoint Research
|03.02.2017
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.04.2025
|Ford Motor Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2023
|Ford Motor Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.2020
|Ford Motor Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.2020
|Ford Motor Neutral
|UBS AG
|25.07.2019
|Ford Motor Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2022
|Ford Motor Sell
|UBS AG
|09.11.2018
|Ford Motor Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.2010
|Ford Motor "underperform"
|Credit Suisse Group
|02.06.2010
|Ford Motor "underperform"
|Credit Suisse Group
|31.05.2010
|Ford Motor "sell"
|Citigroup Corp.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ford Motor Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen