Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Freitagabend höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Ford Motor. Die Aktionäre schickten das Papier von Ford Motor nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,8 Prozent auf 12,89 USD.

Das Papier von Ford Motor konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,8 Prozent auf 12,89 USD. In der Spitze gewann die Ford Motor-Aktie bis auf 12,93 USD. Bei 12,52 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 7.392.710 Ford Motor-Aktien gehandelt.

Am 25.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,97 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 8,45 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ford Motor-Aktie 52,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Ford Motor-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,780 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,662 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,00 USD an.

Ford Motor gewährte am 23.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor 0,22 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 50,53 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 46,20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Ford Motor am 10.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,05 USD je Ford Motor-Aktie belaufen.

