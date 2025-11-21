DAX23.090 -0,8%Est505.512 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -5,5%Nas22.193 +0,5%Bitcoin72.647 -3,3%Euro1,1499 -0,3%Öl62,18 -1,6%Gold4.076 ±-0,0%
Ford Motor im Fokus

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Nachmittag freundlich

21.11.25 16:08 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Nachmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 12,53 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
10,63 EUR -0,07 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ford Motor-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 12,53 USD. Bei 12,60 USD erreichte die Ford Motor-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 12,52 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.713.519 Ford Motor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.10.2025 bei 13,97 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,45 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 48,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Ford Motor-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,780 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,662 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,00 USD.

Ford Motor ließ sich am 23.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,22 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 50,53 Mrd. USD gegenüber 46,20 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Ford Motor am 10.02.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,05 USD je Aktie in den Ford Motor-Büchern.

Redaktion finanzen.net

