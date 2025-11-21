Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Nachmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 12,53 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Ford Motor-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 12,53 USD. Bei 12,60 USD erreichte die Ford Motor-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 12,52 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.713.519 Ford Motor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.10.2025 bei 13,97 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,45 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 48,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Ford Motor-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,780 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,662 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,00 USD.
Ford Motor ließ sich am 23.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,22 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 50,53 Mrd. USD gegenüber 46,20 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Ford Motor am 10.02.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,05 USD je Aktie in den Ford Motor-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie
Aktien von Mercedes und VW im Fokus: Vorsprung deutscher Autobauer bei autonomem Fahren bröckelt
S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ford Motor von vor einem Jahr abgeworfen
Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ford Motor
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ford Motor
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Nachrichten zu Ford Motor Co.
Analysen zu Ford Motor Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.04.2025
|Ford Motor Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2023
|Ford Motor Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.2022
|Ford Motor Sell
|UBS AG
|19.03.2021
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|22.01.2021
|Ford Motor overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.03.2021
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|22.01.2021
|Ford Motor overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.2020
|Ford Motor buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.10.2017
|Ford Motor Buy
|Standpoint Research
|03.02.2017
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.04.2025
|Ford Motor Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2023
|Ford Motor Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.2020
|Ford Motor Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.2020
|Ford Motor Neutral
|UBS AG
|25.07.2019
|Ford Motor Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2022
|Ford Motor Sell
|UBS AG
|09.11.2018
|Ford Motor Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.2010
|Ford Motor "underperform"
|Credit Suisse Group
|02.06.2010
|Ford Motor "underperform"
|Credit Suisse Group
|31.05.2010
|Ford Motor "sell"
|Citigroup Corp.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ford Motor Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen