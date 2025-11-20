Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Ford Motor

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,1 Prozent auf 12,50 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 12,50 USD. Die Ford Motor-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,39 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 12,93 USD. Der Tagesumsatz der Ford Motor-Aktie belief sich zuletzt auf 10.000.814 Aktien.

Bei 13,97 USD erreichte der Titel am 25.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie. Bei 8,45 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,41 Prozent würde die Ford Motor-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Ford Motor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,662 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ford Motor 0,780 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,00 USD für die Ford Motor-Aktie aus.

Ford Motor veröffentlichte am 23.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 46,20 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 50,53 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

