Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- Wall Street verhalten freundlich -- DAX beendet Handel stabil -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
NVIDIA-Aktie vor den Quartalszahlen: Sollten Anleger noch zugreifen oder in Deckung gehen?
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Ford Motor im Blick

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Mittwochabend mit KursVerlusten

19.11.25 20:23 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Mittwochabend mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 12,96 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
11,08 EUR -0,07 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr ging es für die Ford Motor-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 12,96 USD. Der Kurs der Ford Motor-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,93 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,03 USD. Zuletzt wurden via New York 2.870.880 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.10.2025 auf bis zu 13,97 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ford Motor-Aktie 34,81 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Ford Motor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,662 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ford Motor 0,780 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Ford Motor am 23.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 USD, nach 0,22 USD im Vorjahresvergleich. Ford Motor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,53 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 46,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Ford Motor veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,05 USD je Aktie in den Ford Motor-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Analysen zu Ford Motor Co.

DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
18.06.2020Ford Motor buyJefferies & Company Inc.
04.10.2017Ford Motor BuyStandpoint Research
03.02.2017Ford Motor overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
03.12.2020Ford Motor NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020Ford Motor NeutralUBS AG
25.07.2019Ford Motor Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
09.11.2018Ford Motor SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
02.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
31.05.2010Ford Motor "sell"Citigroup Corp.

