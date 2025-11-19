Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Mittwochabend mit KursVerlusten

Ford Motor im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 12,96 USD nach.

Um 20:07 Uhr ging es für die Ford Motor-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 12,96 USD. Der Kurs der Ford Motor-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,93 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,03 USD. Zuletzt wurden via New York 2.870.880 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.10.2025 auf bis zu 13,97 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ford Motor-Aktie 34,81 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Ford Motor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,662 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ford Motor 0,780 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Ford Motor am 23.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 USD, nach 0,22 USD im Vorjahresvergleich. Ford Motor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,53 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 46,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Ford Motor veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,05 USD je Aktie in den Ford Motor-Büchern.

