Optimismus in New York: Schlussendlich Gewinne im S&P 500
Am Abend zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.
Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 1,23 Prozent stärker bei 6.875,16 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 53,826 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,904 Prozent höher bei 6.853,12 Punkten in den Handel, nach 6.791,69 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.877,28 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.843,94 Zählern.
S&P 500 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.643,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Stand von 6.388,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, den Stand von 5.808,12 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,15 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 6.877,28 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.835,04 Punkte.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Lumen Technologies (+ 15,70 Prozent auf 9,36 USD), QUALCOMM (+ 11,09 Prozent auf 187,68 USD), Super Micro Computer (+ 6,79) Prozent auf 51,57 USD), Edwards Lifesciences (+ 6,20 Prozent auf 80,82 USD) und HCA (+ 4,66 Prozent auf 467,86 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Organon Company (-22,93 Prozent auf 7,06 USD), Albemarle (-8,91 Prozent auf 96,23 USD), Newmont (-5,69 Prozent auf 78,63 USD), Ford Motor (-4,19 Prozent auf 13,26 USD) und Bath Body Works (-3,56 Prozent auf 26,04 USD).
Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 39.639.627 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,895 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der S&P 500-Aktien
Die SVB Financial Group-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
