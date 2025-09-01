DAX23.573 -0,8%ESt505.309 -0,7%Top 10 Crypto15,45 +0,4%Dow45.293 -0,7%Nas21.618 -0,4%Bitcoin94.413 -0,6%Euro1,1727 +0,7%Öl65,39 -2,2%Gold3.585 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Broadcom A2JG9Z Tesla A1CX3T Porsche PAG911 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten: DAX tiefer -- Wall Street sinkt -- Broadcom mit starker Bilanz - Kooperation mit OpenAI? -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Ölpreise geben erneut nach - die Gründe Ölpreise geben erneut nach - die Gründe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Teilbereich

SAFRAN-Aktie sinkt: Verkauf einzelner Geschäftsbereiche möglich

05.09.25 16:13 Uhr
SAFRAN-Aktie in Rot: SAFRAN erwägt Veräußerung kleiner Sparte | finanzen.net

Der französische Luftfahrttechnikkonzern SAFRAN prüft nach Informationen der Financial Times derzeit Optionen für den Verkauf eines Teils seines Geschäftsbereichs Flugzeug-Innenausstattung, seiner kleinsten Sparte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAFRAN S.A.
280,00 EUR 1,20 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

SAFRAN prüfe eine Veräußerung von Vermögenswerten, die bis zu 1,5 Milliarden Euro wert sein könnten, schreibt die Zeitung unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Das Geschäft mit Kabinensitzen von SAFRAN, das zur selben Sparte gehört, steht laut Bericht nicht auf der Verkaufsliste.

Wer­bung

SAFRAN prüfe separat auch den Verkauf seiner Bord-Entertainment-Produkte, schreibt die FT. SAFRAN habe eine Stellungnahme abgelehnt, heißt es im Bericht weiter.

Im EURONEXT-Handel in Paris zeigt sich die Aktie von SAFRAN zeitweise 0,68 Prozent im Minus bei 279,00 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAFRAN

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAFRAN

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAFRAN S.A.

DatumRatingAnalyst
04.09.2025SAFRAN NeutralUBS AG
01.09.2025SAFRAN BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025SAFRAN OutperformBernstein Research
20.08.2025SAFRAN BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025SAFRAN NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.09.2025SAFRAN BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025SAFRAN OutperformBernstein Research
20.08.2025SAFRAN BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025SAFRAN KaufenDZ BANK
04.08.2025SAFRAN BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025SAFRAN NeutralUBS AG
14.08.2025SAFRAN NeutralUBS AG
03.07.2025SAFRAN NeutralUBS AG
28.04.2025SAFRAN NeutralUBS AG
25.04.2025SAFRAN NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2022SAFRAN UnderperformJefferies & Company Inc.
21.03.2022SAFRAN UnderperformJefferies & Company Inc.
24.02.2022SAFRAN UnderperformJefferies & Company Inc.
08.02.2022SAFRAN UnderperformJefferies & Company Inc.
27.02.2020SAFRAN UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAFRAN S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen