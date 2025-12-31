DAX 24.522 +0,1%ESt50 5.845 +0,9%MSCI World 4.436 +0,1%Top 10 Crypto 11,83 +1,8%Nas 23.201 -0,2%Bitcoin 77.088 +2,1%Euro 1,1741 +0,0%Öl 60,02 -1,5%Gold 4.322 +0,2%
DAX fällt zurück -- Wall Street uneins -- Rüstungstitel: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
DAX klettert zum Jahresstart über 24.500-Punkte-Marke - 30.000 Zähler in 2026 drin? DAX klettert zum Jahresstart über 24.500-Punkte-Marke - 30.000 Zähler in 2026 drin?
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
SAFRAN Aktie

306,40 EUR +10,50 EUR +3,55 %
STU
306,40 EUR +10,60 EUR +3,58 %
GVIE
Marktkap. 123,08 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,37%
WKN 924781

ISIN FR0000073272

Symbol SAFRF

Jefferies & Company Inc.

SAFRAN Buy

17:31 Uhr
SAFRAN Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran nach der Auswertung aktueller Erstflugdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Der Triebwerksbauer habe im Dezember in puncto Auslieferungen erneut Stärke bewiesen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:29 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN Buy

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
297,40 €		 Abst. Kursziel*:
21,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
306,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,49%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
345,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

18.12.25 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
10.12.25 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 SAFRAN Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

finanzen.net Analysten-Meinungen Wie Experten die SAFRAN-Aktie im Dezember einstuften Wie Experten die SAFRAN-Aktie im Dezember einstuften
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SAFRAN von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor einem Jahr abgeworfen
TraderFox Big Call Screening: Safran, EssilorLuxottica, RWE, D.R Horton
TraderFox Stocks in Action: Stellantis, Renk, Safran, Aurubis, Schott Pharma
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAFRAN-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der SAFRAN-Aktie angepasst
Zacks Zacks.com featured highlights include NatWest, CBOE Global, Alcoa, Safran and Casey's
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
Zacks Zacks.com featured highlights include ResMed, Safran, Pentair, Casey's and Leonardo
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Safran SA (SAFRY) is a Great Choice
Financial Times Safran explores sale of aircraft interiors assets
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
PR Newswire Safran DSI to Supply Electric Propulsion Systems for AstroForge's Upcoming Vestri Asteroid Mission
Zacks What Makes Safran (SAFRY) a New Strong Buy Stock
