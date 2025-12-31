SAFRAN Aktie
Marktkap. 123,08 Mrd. EURDiv. Rendite 1,37%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran nach der Auswertung aktueller Erstflugdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Der Triebwerksbauer habe im Dezember in puncto Auslieferungen erneut Stärke bewiesen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:29 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
360,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
297,40 €
|Abst. Kursziel*:
21,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
306,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,49%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
345,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
