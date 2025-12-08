SAFRAN Aktie
Marktkap. 122,77 Mrd. EURDiv. Rendite 1,37%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Overweight" belassen. Der Technologie- und Rüstungskonzern verfüge über eines der besten Produkt-Portfolios in der zivilen Luftfahrtbranche, schrieb David Perry am Dienstag. Mit dem Joint Venture mit General Electric dominiere Safran den Markt für Triebwerke für Flugzeuge mit schmalem Rumpf./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Overweight
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
295,90 €
|Abst. Kursziel*:
18,28%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
297,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,85%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
342,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|08:31
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.25
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
