DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen rot -- Bundestag plant Rüstungspaket in Rekordhöhe -- thyssenkrupp erwartet rote Zahlen -- NVIDIA darf bestimmte Chips nach China exportieren
JOST Werke-Aktie fällt: Großaktionär platziert Anteile und steigt aus
Fit in Sachen Geldanlage? Der ETF Buddy Newsletter bringt monatlich praxisnahe Tipps.
SAFRAN Aktie

SAFRAN Aktien-Sparplan
297,00 EUR -0,30 EUR -0,10 %
STU
278,41 CHF +0,81 CHF +0,29 %
BRX
Marktkap. 122,77 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,37%
WKN 924781

ISIN FR0000073272

Symbol SAFRF

JP Morgan Chase & Co.

SAFRAN Overweight

08:31 Uhr
SAFRAN Overweight
SAFRAN S.A.
297,00 EUR -0,30 EUR -0,10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Overweight" belassen. Der Technologie- und Rüstungskonzern verfüge über eines der besten Produkt-Portfolios in der zivilen Luftfahrtbranche, schrieb David Perry am Dienstag. Mit dem Joint Venture mit General Electric dominiere Safran den Markt für Triebwerke für Flugzeuge mit schmalem Rumpf./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN Overweight

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
295,90 €		 Abst. Kursziel*:
18,28%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
297,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,85%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
342,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

08:31 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 SAFRAN Overweight Barclays Capital
18.11.25 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
10.11.25 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
Nachrichten zu SAFRAN S.A.

finanzen.net Profitables SAFRAN-Investment? EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor einem Jahr abgeworfen EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor einem Jahr abgeworfen
TraderFox Big Call Screening: Safran, EssilorLuxottica, RWE, D.R Horton
TraderFox Stocks in Action: Stellantis, Renk, Safran, Aurubis, Schott Pharma
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAFRAN-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der SAFRAN-Aktie angepasst
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen
Zacks Zacks.com featured highlights include NatWest, CBOE Global, Alcoa, Safran and Casey's
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
Zacks Zacks.com featured highlights include ResMed, Safran, Pentair, Casey's and Leonardo
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Safran SA (SAFRY) is a Great Choice
Financial Times Safran explores sale of aircraft interiors assets
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
PR Newswire Safran DSI to Supply Electric Propulsion Systems for AstroForge's Upcoming Vestri Asteroid Mission
Zacks What Makes Safran (SAFRY) a New Strong Buy Stock
