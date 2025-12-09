DAX 24.163 +0,5%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.401 +0,0%Top 10 Crypto 12,29 +0,5%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.570 -0,2%Euro 1,1639 +0,1%Öl 62,09 -0,1%Gold 4.207 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen wenig bewegt -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- TSMC, Delivery Hero im Fokus
Top News
Goldpreis: Fed-Pressekonferenz sorgt für Hochspannung Goldpreis: Fed-Pressekonferenz sorgt für Hochspannung
TSMC-Aktie zieht an: Umsatz dank KI-Nachfrage gesteigert TSMC-Aktie zieht an: Umsatz dank KI-Nachfrage gesteigert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SAFRAN Aktie

Kaufen
Verkaufen
SAFRAN Aktien-Sparplan
293,50 EUR -0,10 EUR -0,03 %
STU
294,80 EUR -0,20 EUR -0,07 %
PAR
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 123,65 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,37%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 924781

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000073272

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SAFRF

JP Morgan Chase & Co.

SAFRAN Overweight

08:01 Uhr
SAFRAN Overweight
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
293,50 EUR -0,10 EUR -0,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran von 350 auf 375 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. David Perry sieht die jüngste Branchenrotation heraus aus den zuvor so starken zivilen Luftfahrt-, aber vor allem Rüstungswerten als Einstiegschance. Die fundamentale Ausgangslage bleibe enorm stark, schrieb er in seinem Ausblick vom Dienstagabend. Perry erwartet in beiden Sektoren in den kommenden fünf Jahren Ergebnissteigerungen zwischen 15 und 20 Prozent. MTU, Leonardo und Babcock drückte er den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, rechnet also kurzfristig mit positiven Treibern. Bei Safran liegt Perry mit seinen Schätzungen über dem Konsens./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Overweight

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
375,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
296,40 €		 Abst. Kursziel*:
26,52%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
293,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,77%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
345,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

08:01 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 SAFRAN Overweight Barclays Capital
18.11.25 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

finanzen.net Profitables SAFRAN-Investment? EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor einem Jahr abgeworfen EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor einem Jahr abgeworfen
TraderFox Big Call Screening: Safran, EssilorLuxottica, RWE, D.R Horton
TraderFox Stocks in Action: Stellantis, Renk, Safran, Aurubis, Schott Pharma
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAFRAN-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der SAFRAN-Aktie angepasst
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen
Zacks Zacks.com featured highlights include NatWest, CBOE Global, Alcoa, Safran and Casey's
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
Zacks Zacks.com featured highlights include ResMed, Safran, Pentair, Casey's and Leonardo
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Safran SA (SAFRY) is a Great Choice
Financial Times Safran explores sale of aircraft interiors assets
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
PR Newswire Safran DSI to Supply Electric Propulsion Systems for AstroForge's Upcoming Vestri Asteroid Mission
Zacks What Makes Safran (SAFRY) a New Strong Buy Stock
RSS Feed
SAFRAN S.A. zu myNews hinzufügen