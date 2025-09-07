DAX23.795 +0,1%ESt505.359 +0,2%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.549 +1,6%Euro1,1738 +0,8%Öl65,64 -1,9%Gold3.577 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Porsche PAG911 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: DAX in Grün -- Broadcom mit starker Bilanz - Kooperation mit OpenAI? -- BMW, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Wochenausklang an der Börse: DAX reduziert nach US-Arbeitsmarktbericht Gewinne Wochenausklang an der Börse: DAX reduziert nach US-Arbeitsmarktbericht Gewinne
Alphabet: Robotaxis starten am Flughafen San José! Alphabet: Robotaxis starten am Flughafen San José!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Arbeitslosenquote höher

US-Arbeitsmarkt enttäuscht: Jobwachstum bleibt schwach - Zinssenkung wird wahrscheinlicher

05.09.25 14:47 Uhr
Schwacher US-Arbeitsmarkt: Jobwachstum im August erhöht Wahrscheinlichkeit für Zinssenkung | finanzen.net

Das US-Stellenwachstum hat im August die Erwartungen enttäuscht.

Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 22.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs um 75.000 erwartet.

Wer­bung

Die Angaben für die beiden Vormonate wurden kumuliert um 21.000 Jobs nach unten revidiert: Das Ministerium meldete für Juli nun ein Stellenplus von 79.000 (vorläufig: 73.000) und für Juni einen Stellenverlust von 13.000 (vorläufig: Zuwachs von 14.000).

Die separat erhobene Arbeitslosenquote stieg im August auf 4,3 von 4,2 Prozent, während Ökonomen einen Anstieg auf 4,3 Prozent erwartet hatten. Für diese Statistik werden private Haushalte befragt, für die Beschäftigtenzahl hingegen Unternehmen und Behörden.

Die sogenannte Erwerbsquote - also der Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtheit der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter - stieg von 62,2 auf 62,3 Prozent.

Wer­bung

Die US-Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent auf 36,53 Dollar. Im Jahresvergleich lagen die Löhne um 3,7 (3,9) Prozent höher. Ökonomen hatten ein monatliches Plus von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 3,8 Prozent erwartet.

Die Entwicklung dürfte die Einschätzung der Federal Reserve bestätigen, dass sich die Konjunktur in einer Phase der Abkühlung befindet, jedoch ohne akute Krise. Vor dem Hintergrund von Jerome Powells Rede in Jackson Hole, in der er die Tür für eine Zinssenkung im September explizit öffnete, rückt eine geldpolitische Lockerung immer näher.

Nach den schwachen US-Arbeitsmarktdaten im Juli hatte Präsident Donald Trump den Vorwurf der Manipulation erhoben. Er entließ die damalige Chefin des Amtes für Arbeitsmarktstatistik (BLS), Erika McEntarfer. Diese Entscheidung löste eine politische Kontroverse aus, da die Demokraten dies als autokratisches Verhalten und einen Angriff auf die Integrität unabhängiger Regierungsbehörden werteten. Auch deshalb stehen die Daten unter verschärfter Beobachtung.

DJG/apo/mgo

DOW JONES

Bildquellen: eabff / Shutterstock.com, Prixel Creative / Shutterstock.com