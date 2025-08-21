CTS Eventim-Aktie verliert: Finanzvorstand geht
CTS Eventim muss sich auf die Suche nach einem neuen CFO begeben.
Werte in diesem Artikel
CTS Eventim muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Holger Hohrein werde zum Jahresende aus dem Vorstand ausscheiden, teilte das Unternehmen am Freitag in Hamburg mit. Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, den Vertrag nicht zu verlängern. Ein Nachfolger soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.
Die CTS Eventim-Aktie verliert nach XETRA-Schluss via Tradegate aktuell 2,53 Prozent auf 82,80 Euro.
/nas/mis
HAMBURG (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf CTS Eventim
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CTS Eventim
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere CTS Eventim News
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Nachrichten zu CTS Eventim
Analysen zu CTS Eventim
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.2025
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|22.08.2025
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|22.08.2025
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|22.08.2025
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.2025
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|22.08.2025
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|22.08.2025
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|22.08.2025
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.05.2025
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.2025
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.2024
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.2024
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|24.05.2024
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2022
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.05.2022
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|28.03.2022
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.03.2022
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|18.11.2021
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CTS Eventim nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen