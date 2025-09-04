DAX 23.770 +0,7%ESt50 5.347 +0,4%Top 10 Crypto 15,81 +2,7%Dow 45.621 +0,8%Nas 21.708 +1,0%Bitcoin 95.804 +0,8%Euro 1,1671 +0,2%Öl 66,67 -0,3%Gold 3.553 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Porsche PAG911 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: DAX startet in Grün -- Asiens Börsen im Plus -- Broadcom mit starker Bilanz - Gerüchte über Kooperation mit OpenAI -- Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Wochenausklang an der Börse: DAX nimmt vor US-Arbeitsmarktbericht wieder Anlauf auf 24.000er-Marke Wochenausklang an der Börse: DAX nimmt vor US-Arbeitsmarktbericht wieder Anlauf auf 24.000er-Marke
E.ON-Aktie: Gasverteilnetz in Tschechien wird verkauft E.ON-Aktie: Gasverteilnetz in Tschechien wird verkauft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ASML NV Aktie

Kaufen
Verkaufen
ASML NV Aktien-Sparplan
662,70 EUR +17,80 EUR +2,76 %
STU
620,70 CHF +29,08 CHF +4,92 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 245,92 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1J4U4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0010273215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ASMLF

UBS AG

ASML NV Buy

08:16 Uhr
ASML NV Buy
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
662,70 EUR 17,80 EUR 2,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von ASML von 660 auf 750 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Nach einem Jahr relativ schwacher Kursentwicklung des Halbleiterausrüsters dürften die Anleger über ein schwach avisiertes Jahr 2026 hinweg sehen und sich bereits auf 2027 konzentrieren, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in seiner Kaufempfehlung vom Donnerstagabend. Dann erwartet er die "Rückkehr" von ASML mit einer Ergebnissteigerung von im Schnitt 20 Prozent jährlich zwischen 2026 und 2030./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 17:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
750,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
647,40 €		 Abst. Kursziel*:
15,85%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
662,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,17%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
740,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

08:16 ASML NV Buy UBS AG
04.09.25 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
26.08.25 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
08.08.25 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.07.25 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Swiss Re AG

finanzen.net Börse Zürich: SMI in Grün
finanzen.net Handel in Zürich: SLI bewegt sich nachmittags im Plus
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SLI mittags stärker
finanzen.net Donnerstagshandel in Zürich: SMI notiert am Donnerstagmittag im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Start mit Gewinnen
finanzen.net SLI aktuell: Zum Handelsstart Gewinne im SLI
finanzen.net Aufschläge in Zürich: SLI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SMI präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester
EQS Group Swiss Re reports a net income of USD 2.6 billion for the first half of 2025
EQS Group Swiss Re’s Life Guide adds guidance on repurposed longevity drugs
EQS Group Wildfires and severe thunderstorms in the US drive global insured losses to USD 80 billion in first half of 2025, Swiss Re Institute estimates
EQS Group US tariffs to slow both global economic and insurance premium growth, says Swiss Re Institute
EQS Group Extreme heat more deadly than floods, earthquakes and hurricanes combined, finds Swiss Re's SONAR report
EQS Group Swiss Re reports a first-quarter net income of USD 1.3 billion
EQS Group Hurricanes and earthquakes could lead to global insured losses of USD 300 billion in a peak year, finds Swiss Re Institute
EQS Group Swiss Re appoints Bernhard Kaufmann&#160;Group CRO as Patrick Raaflaub retires
RSS Feed
Swiss Re AG zu myNews hinzufügen