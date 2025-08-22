DAX 24.277 -0,4%ESt50 5.466 -0,4%Top 10 Crypto 15,83 -4,0%Dow 45.632 +1,9%Nas 21.497 +1,9%Bitcoin 95.460 -1,4%Euro 1,1709 -0,1%Öl 68,00 +0,3%Gold 3.365 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verbucht Abschläge -- Hang Seng schließt stark -- Lufthansa ordnet sich offenbar neu -- UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil -- RWE, Lucid, Nordex, Orsted, Vestas, Rio Tinto im Fokus
Top News
HelloFresh-Aktie profitiert: HelloFresh holt Fabien Simon als Finanzvorstand HelloFresh-Aktie profitiert: HelloFresh holt Fabien Simon als Finanzvorstand
Neuer Kaffee-Champion: JDE-Peet's-Aktie fliegt nach Milliarden-Übernahme durch Keurig Dr Pepper zweistellig nach oben Neuer Kaffee-Champion: JDE-Peet's-Aktie fliegt nach Milliarden-Übernahme durch Keurig Dr Pepper zweistellig nach oben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Orsted Aktie

Kaufen
Verkaufen
Orsted Aktien-Sparplan
23,96 EUR -4,52 EUR -15,87 %
STU
214,10 DKK +4,10 DKK +1,95 %
CPH
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 12,05 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0NBLH

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0060094928

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DOGEF

Jefferies & Company Inc.

Orsted Hold

09:26 Uhr
Orsted Hold
Aktie in diesem Artikel
Orsted
23,96 EUR -4,52 EUR -15,87%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Der Stopp des Offshore-Projekts Revolution Wind von Orsted ist laut dem Analysehaus Jefferies ein weiterer schwerer Schlag für die US-Windkraftbranche. Den Dänen selbst drohten neue Abschreibungen und die Ausgangslage vor der anstehenden Kapitalerhöhung um 60 Milliarden Kronen sei schwierig, schrieb Ahmed Farman am Sonntag. Die Frage sei, ob wie beim Projekt Empire Wind, doch noch ein Deal mit der Regierung zum Weiterbau erzielt werden könne. Farman ließ die Einstufung für Orsted-Aktien zunächst mit seinem Kursziel von 190 dänischen Kronen auf "Hold"./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2025 / 12:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2025 / 12:26 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Orsted Hold

Unternehmen:
Orsted		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
190,00 DKK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
24,22 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
214,10 DKK		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
220,00 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Orsted

09:26 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.25 Orsted Verkaufen DZ BANK
20.05.25 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
15.05.25 Orsted Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.25 Orsted Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Verizon Inc.

finanzen.net Zuversicht in New York: Dow Jones schlussendlich freundlich
finanzen.net Verizon Aktie News: Verizon am Abend schwächer
finanzen.net Handel in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Gewinne
finanzen.net Börse New York: Dow Jones mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Verizon Aktie News: Verizon präsentiert sich am Freitagnachmittag fester
finanzen.net Aufschläge in New York: Dow Jones zum Start mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel im Minus
finanzen.net Schwacher Handel: Dow Jones am Donnerstagnachmittag schwächer
Zacks Verizon vs. AT&T: Which Telecom Stock Has More Upside Potential?
Zacks Verizon (VZ) Up 4.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
Zacks Here is What to Know Beyond Why Verizon Communications Inc. (VZ) is a Trending Stock
Zacks Why Verizon Communications (VZ) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
Zacks Verizon Gains 6.5% in Six Months: Should You Invest in VZ Stock?
Benzinga AT&amp;T, Verizon Dial Up Strong Q2 Results— ETFs Picking Up The Signal
Zacks Here's Why Verizon Communications (VZ) is a Strong Value Stock
Cnet Did Verizon Toss Your Loyalty Discount? You Might See Higher Bills in September
RSS Feed
Verizon Inc. zu myNews hinzufügen