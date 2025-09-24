DAX 24.330 +0,3%ESt50 5.687 +0,1%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,01 -3,2%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.117 -0,6%Euro 1,1614 +0,1%Öl 62,45 +1,3%Gold 4.158 +0,8%
Texas Instruments-Aktie unter Druck: Schwacher Ausblick belastet auch Infineon, SUSS MicroTec & Co.
Hermès-Aktie: Stärker zugelegt als erwartet - Wechselkurse belasten
Akzo Nobel Aktie

WKN 914188

ISIN NL0000009132

Jefferies & Company Inc.

Akzo Nobel Hold

08:31 Uhr
Akzo Nobel Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Akzo Nobel nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns entspreche den Erwartungen, schrieb Chris Counihan am Mittwoch. Der nach unten hin konkretisierte Ergebnisausblick impliziere für das Schlussquartal aber eine schwächere Entwicklung als von ihm erwartet. Zudem habe Akzo Nobel höhere Rückstellungen für einen Rechtsstreit angekündigt. Die Aktie dürfte nach Einschätzung des Experten unter Druck geraten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 01:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 01:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Akzo Nobel Hold

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

08:31 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.25 Akzo Nobel Outperform Bernstein Research
02.10.25 Akzo Nobel Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.25 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 Akzo Nobel Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

dpa-afx Aktien von BASF, LANXESS und Co. von Analyse belastet
dpa-afx Cevian-Einstieg treibt Akzo Nobel-Aktie nach oben
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Akzo Nobel auf 63 Euro - 'Neutral'
dpa-afx Akzo Nobel-Aktie mit schwachem Start - Quartal enttäuscht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Akzo Nobel auf 'Hold' - Ziel 58 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Akzo Nobel auf 'Neutral' - Ziel 64 Euro
dpa-afx BASF-Aktie gefragt: Akzo Nobel zeigt wohl Interesse für Lacke-Geschäft
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman dreht Akzo Nobel von 'Sell' auf 'Buy'
