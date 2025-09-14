Akzo Nobel Aktie
WKN 914188
ISIN NL0000009132
Akzo Nobel Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Geoff Haire beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit der Positionierung von US-Investoren im Chemiesektor. Im Mittelpunkt stünden Ertragsrisiken für das Geschäftsjahr 2025 und mögliche Treiber für eine Ertragserholung im kommenden Geschäftsjahr. Die Anleger schienen an der Fähigkeit der Branche zu zweifeln, 2026 einen Umsatzanstieg und ein prozentual zweistelliges Ertragswachstum zu erzielen./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
