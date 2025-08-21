DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,67 -3,6%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.404 +0,6%Euro1,1586 -0,2%Öl67,67 ±0,0%Gold3.329 -0,3%
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX letztlich stabil -- US-Börsen schließen tiefer -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- Meta, Volatus, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Neue Aktien: So hat der Big Short-Investor Michael Burry im zweiten Quartal 2025 investiert Neue Aktien: So hat der Big Short-Investor Michael Burry im zweiten Quartal 2025 investiert
Apple-Aktie im Visier: Streit um die Technologie hinter Apple Pay Apple-Aktie im Visier: Streit um die Technologie hinter Apple Pay
Heute im Fokus

Warten auf Powells Rede: Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen

aktualisiert 22.08.25 07:04 Uhr

Gericht gibt VW-Tochter im Streit mit AfD-naher Stiftung recht. Südzucker korrigiert Ausblick nach unten. adidas bittet indigene Gemeinde in Mexiko um Entschuldigung.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex präsentierte sich im Handel am Donnerstag wenig bewegt.

Der DAX startete knapp im Minus und gab zunächst weiter nach. Im Verlauf näherte er sich jedoch wieder seinem Vortagesschlusskurs und ging schließlich 0,07 Prozent höher bei 24.293,34 Punkten in den Feierabend.
Der TecDAX eröffnete ebenfalls nahezu unbewegt und kam auch letztlich kaum vom Fleck: Er beendete die Sitzung marginale 0,04 Prozent tiefer bei 3.755,17 Zählern.

Der DAX zeigt sich in dieser Woche bislang richtungslos. Mitte Juli hatte der DAX sein aktuelles Rekordhoch von 24.639 Punkten erreicht. Die technische Widerstandsmarke bei rund 24.500 Punkten bleibt bestehen.

Anleger richten ihren Blick auf mögliche Fortschritte bei den Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg sowie auf geldpolitische Signale vom Notenbankertreffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. In Jackson Hole erhofften sich viele Anleger von Fed-Chef Jerome Powell konkrete Hinweise auf eine Zinssenkung im September, so Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners laut dpa-AFX. Die Rede ist für Freitag geplant. "Jackson Hole wird zur Bewährungsprobe für den Bullenmarkt", schrieb der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets gemäß dpa-AFX. Sollte Fed-Chef Jerome Powell morgen keine entsprechenden Signale geben, könnte der Aktienmarkt laut dem Experten unter Druck geraten.

Stimmungsdaten aus der Industrie und dem Dienstleistungssektor in Deutschland und Frankreich hatten keinen Einfluss auf die Kurse.

Top Themen

adidas-Aktie: adidas bittet indigene Gemeinde in Mexiko um Entschuldigung für Sandalen-Design
adidasZoom CommunicationsMeta PlatformsVolatus AerospacePalantirNovo NordiskCTS Eventim

Börsenchronik

21.08.25Vor Notenbankertreffen: DAX letztlich stabil -- US-Börsen schließen tiefer -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- Meta, Volatus, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
20.08.25Wall Street schließt uneins -- DAX endet im Minus -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- Guess wird privatisiert -- Target, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield im Fokus
19.08.25Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich uneins -- NVIDIA mit neuen China-Chips? -- Novo Nordisk, Xpeng, Xiaomi, Microsoft, Rüstungswerte, Apple, Intel im Fokus
18.08.25Ukraine-Treffen im Fokus: DAX schließt tiefer -- Wall Street stabil -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Bitcoin, UnitedHealth, Dayforce, Broadcom, Palantir, Rüstungsaktien im Fokus
15.08.25Blick auf Trump-Putin-Gipfel: DAX geht stabil ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Bullish, Buffett Depot, Rüstungstitel im Fokus
