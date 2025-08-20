DAX24.241 -0,2%ESt505.453 -0,4%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.314 -0,8%Euro1,1652 ±0,0%Öl67,48 +0,7%Gold3.339 -0,2%
Darum legen die Ölpreise erneut zu

21.08.25 10:48 Uhr
Ölpreise steigen wieder - die Gründe

Die Ölpreise haben am Donnerstag erneut zugelegt.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
67,53 USD 0,49 USD 0,73%
News
Ölpreis (WTI)
63,39 USD 0,53 USD 0,84%
News

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 67,28 US-Dollar. Das waren 45 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 49 Cent auf 63,30 Dollar.

Der überraschend starke Rückgang der US-Rohöllagerbestände vom Vortag gab den Ölpreisen Auftrieb. Die Lagerbestände liegen merklich unter dem saisonalen Niveau.

Die Ölpreise haben sich zuletzt in einer engen Bandbreite bewegt. Es wird auf die Entwicklung im Ukraine-Krieg geschaut. Deutliche Fortschritte bei den Friedensbemühungen sind zuletzt nicht erkennbar. Trotz laufender Bemühungen hat Russland die Ukraine wieder massiv aus der Luft angegriffen. Russland ist ein wichtiges Ölförderland.

Zudem steht das in den USA das Notenbanker-Treffen von Jackson Hole an. Die Anleger erhoffen sich Aufschluss darüber, ob Fed-Chef Jerome Powell bei seiner Rede am Freitag Signale für eine Zinssenkung im September geben wird. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt immer wieder Druck auf die Fed ausgeübt, die Zinsen deutlich zu senken.

