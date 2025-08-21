BioNTech-Aktie freundlich: UBS belässt BioNTech auf 'Neutral'
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BioNTech unverändert belassen.
Werte in diesem Artikel
Die Schweizer Großbank UBS hat BioNTech auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Die Wachstumsaussichten für Comirnaty seien angesichts sich weltweit stabilisierender Corona-Impfraten und weiter unsicherer politischer Aussichten für MRNA-Vakzine begrenzt, schrieb David Dai in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Zudem sei die Onkologie-Pipeline noch in einer frühen Entwicklungsphase: Für den wichtigen Wirkstoff BNT327 seien die entscheidenden klinischen Daten in frühestens in einem Jahr zu erwarten.
Am Freitag notiert die BioNTech-Aktie im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,42 Prozent höher bei 111,24 US-Dollar.
