Kursziel unverändert

BioNTech-Aktie freundlich: UBS belässt BioNTech auf 'Neutral'

22.08.25 12:54 Uhr
NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie in Grün: UBS belässt Einstufung auf 'Neutral' | finanzen.net

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BioNTech unverändert belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
96,10 EUR 0,50 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Schweizer Großbank UBS hat BioNTech auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Die Wachstumsaussichten für Comirnaty seien angesichts sich weltweit stabilisierender Corona-Impfraten und weiter unsicherer politischer Aussichten für MRNA-Vakzine begrenzt, schrieb David Dai in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Zudem sei die Onkologie-Pipeline noch in einer frühen Entwicklungsphase: Für den wichtigen Wirkstoff BNT327 seien die entscheidenden klinischen Daten in frühestens in einem Jahr zu erwarten.

Am Freitag notiert die BioNTech-Aktie im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,42 Prozent höher bei 111,24 US-Dollar.

/rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

mehr Analysen