DAX24.173 +0,1%Est505.663 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,84 +2,2%Nas22.881 +0,6%Bitcoin94.501 +1,9%Euro1,1614 ±-0,0%Öl65,54 +1,9%Gold4.142 +1,2%
BioNTech (ADRs) im Blick

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag leichter

23.10.25 16:08 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag leichter

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 104,84 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
90,30 EUR -0,90 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BioNTech (ADRs) befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,3 Prozent auf 104,84 USD ab. In der Spitze fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 104,18 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 105,18 USD. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 8.847 Aktien.

Am 08.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 129,27 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,84 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,94 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 135,33 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Am 04.08.2025 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BioNTech (ADRs) ein Ergebnis je Aktie von -3,62 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 113,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 295,83 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 138,55 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -4,835 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
