GNW-News: BioNTech beginnt öffentliches Umtauschangebot für alle ausstehenden Aktien von CureVac N.V.

Werte in diesem Artikel

^* Geplante Übernahme soll Forschung, Entwicklung, Herstellung und

Kommerzialisierung von mRNA-basierten Krebsimmuntherapie-Kandidaten stärken

und ist ein weiterer Meilenstein in der Umsetzung von BioNTechs Onkologie-

Strategie

* CureVac-Aktionärinnen und -Aktionäre erhalten für jede CureVac-Aktie

BioNTech American Depositary Shares im Wert von ca. 5,46 US-Dollar, wobei

das Umtauschverhältnis einem Anpassungsmechanismus unterliegt; ein Richtwert

für das Umtauschverhältnis wird während der Laufzeit des Umtauschangebots

unter www.envisionreports.com/CureVacOffer

(https://www.envisionreports.com/CureVacOffer) verfügbar sein

* Informationen darüber, wie CureVac-Aktionärinnen und -Aktionäre an dem

Umtauschangebot teilnehmen können, sind über die Informationsagentur für das

Umtauschangebot, Georgeson LLC, unter der Telefonnummer +1 888 686 7195

(gebührenfrei in den Vereinigten Staaten) oder +1 732 353 1948 (R-Gespräch),

oder per E-Mail an Curevacoffer@georgeson.com

(mailto:Curevacoffer@georgeson.com) erhältlich

* Umtauschangebot läuft am 3. Dezember 2025 um 9:00 Uhr ET (15 Uhr MEZ) aus,

sofern es nicht verlängert oder vorzeitig beendet wird, gemäß den

Bedingungen des Kaufvertrags

MAINZ, Deutschland, 22. Oktober 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE

1c5kN5qZEi) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech") gab heute bekannt, dass ihr öffentlichen

Umtauschangebots (public exchange offer,?das Angebot") für alle ausstehenden

Aktien von CureVac N.V. (Nasdaq: CVAC,?CureVac") begonnen hat. Das Angebot

erfolgt gemäß dem zuvor angekündigten Kaufvertrag (purchase agreement) zwischen

BioNTech und CureVac vom 12. Juni 2025. Nach Abschluss der Transaktion werden

sich zwei Pioniere im Bereich der mRNA-Forschung zusammenschließen. Das Ziel ist

es, mithilfe der sich ergänzenden Kompetenzen und Technologien die Entwicklung

innovativer und transformativer mRNA-basierter Krebsimmuntherapie-Kandidaten für

Patientinnen und Patienten voranzutreiben, die diese dringend benötigen.

Mit der Übernahme sollen BioNTechs Fähigkeiten in der Erforschung, Entwicklung,

Herstellung und Kommerzialisierung gestärkt und die Expertise des Unternehmens

in den Bereichen mRNA-Design, Verabreichungsformulierungen und mRNA-Herstellung

ergänzt werden. Die Transaktion stellt einen Meilenstein in der Umsetzung von

BioNTechs Onkologie-Strategie dar. Diese fokussiert sich auf zwei

tumorübergreifende (Pan-Tumor-)Programme: mRNA-basierte Krebsimmuntherapie-

Kandidaten und Pumitamig (BNT327), ein bispezifischer PD-L1xVEGF-A-

Antikörperkandidat. Die vollständige Übernahme von CureVac durch BioNTech soll

langfristigen Wert für die Aktionärinnen und Aktionäre beider Unternehmen

schaffen und baut auf BioNTechs langjähriger Erfolgsbilanz in der Forschung,

Entwicklung, Herstellung und Kommerzialisierung im Bereich mRNA auf.

Gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags wird jede CureVac-Aktie in BioNTech

American Depository Shares (?ADSs") getauscht. Jeder CureVac-Aktie wird dabei

ein Wert von ca. 5,46 $ zugemessen, sodass sich für CureVac eine implizierte

Bewertung von ca. 1,25 Milliarden $ ergibt (vorbehaltlich der unten

beschriebenen Anpassungen). Das Umtauschverhältnis unterliegt einem

Anpassungsmechanismus und ermittelt sich anhand des volumengewichteten 10-Tage-

Durchschnittskurses (volume weighted average price,?VWAP") der BioNTech-ADSs am

(einschließlich) fünften Handelstag vor dem Ablauf des Angebots. Falls der VWAP

der BioNTech-ADSs gleich oder über 126,55 $ liegt, wird jede CureVac-Aktie gegen

0,04318 BioNTech-ADSs getauscht. Falls der VWAP weniger als oder gleich 84,37 $

beträgt, beträgt das Umtauschverhältnis für eine CureVac-Aktie 0,06476 BioNTech

ADSs. Während der Laufzeit des Umtauschangebots wird ein Richtwert für das

Umtauschverhältnis unter www.envisionreports.com/CureVacOffer

(http://www.envisionreports.com/CureVacOffer) verfügbar sein.

CureVac-Aktionärinnen und -Aktionäre, die an dem Angebot teilnehmen möchten,

wenden sich bitte für weitere Informationen an ihren Broker, Händler oder

sonstigen Nominee, über den sie ihre CureVac-Aktien halten. CureVac-

Aktionärinnen und -Aktionäre können sich mit Fragen, beispielsweise zur

Teilnahme, an die Informationsagentur für das Angebot, Georgeson LLC, wenden.

Sie ist telefonisch erreichbar unter

+1 888 686 7195 (gebührenfrei in den Vereinigten Staaten) oder +1 732 353 1948

(R-Gespräch), oder via E-Mail an Curevacoffer@georgeson.com

(mailto:Curevacoffer@georgeson.com).

Das Umtauschangebot läuft am 3. Dezember 2025 um 9:00 Uhr ET (15 Uhr MEZ) aus,

sofern es nicht gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags verlängert oder vorzeitig

beendet wird. Das Angebot unterliegt verschiedenen Bedingungen, einschließlich

der Bedingung, dass mindestens 80 % der CureVac-Aktien (unter bestimmten

Umständen kann dieser Schwellenwert von BioNTech einseitig auf 75 % gesenkt

werden) im Rahmen des Angebots angedient und angenommen werden sowie dass die

erforderlichen behördlichen Genehmigungen vorliegen.

Nach Ablauf des Angebots, einschließlich der geplanten Nachfrist, werden

BioNTech und CureVac baldmöglichst eine organisatorische Umstrukturierung von

CureVac und ihren Tochtergesellschaften durchführen. Im Zuge dessen wird

BioNTech 100 % des Geschäfts von CureVac besitzen. Im Rahmen dieser

organisatorischen Umstrukturierung erhalten die Aktionärinnen und Aktionäre von

CureVac, die ihre Aktien im Rahmen des Umtauschangebots nicht andienen, pro

Aktie die gleiche Gegenleistung, die sie im Rahmen des Umtauschangebots erhalten

hätten; allerdings ist es möglich, dass BioNTech-ADSs (und Barausgleiche für

Bruchteile von BioNTech-ADSs), die durch diese Umstrukturierung erhalten werden,

einer niederländischen Dividendenquellensteuer von 15 % unterliegen. Der

Umtauschbevollmächtigte darf BioNTech-ADSs einbehalten und verkaufen, um eine

solche Quellensteuer zu begleichen.

Im Zusammenhang mit dem Beginn des Angebots wird CureVac am 25. November 2025

eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

einberufen. Die außerordentliche Hauptversammlung wird einberufen, um bestimmte

Beschlüsse mit Blick auf die geplante Transaktion mit BioNTech zu fassen,

einschließlich der Nach-Angebots-Reorganisation von CureVac und ihren

Tochtergesellschaften und der Ernennung neuer Vorstands- und

Aufsichtsratsmitglieder. Diese Beschlussvorlagen werden im Rahmen der

Tagesordnung und erläuternden Anmerkungen weiter ausgeführt, die den

Aktionärinnen und Aktionären von CureVac zur Verfügung gestellt werden. Die

Einberufungsmitteilung, die Tagesordnung, die Erläuterungen und andere relevante

Unterlagen für die außerordentliche Hauptversammlung werden den Aktionärinnen

und Aktionären von CureVac kostenlos an CureVacs Hauptsitz sowie auf der

Unternehmenswebseite (http://www.curevac.com) zur Verfügung gestellt. Der

Stichtag für die Anmeldung der Aktionärinnen und Aktionäre von CureVac ist der

28. Oktober 2025. Die Aktionärinnen und Aktionäre von CureVac können an der

außerordentlichen Hauptversammlung persönlich oder vertreten durch einen

Bevollmächtigten teilnehmen und abstimmen, abhängig von den Verfahren, die in

der Einberufung bekanntgegeben werden. Für eine Vertretung durch einen

Bevollmächtigten gilt die Rückmeldefrist vom 20. November 2025. Die Annahme der

vorgeschlagenen Beschlüsse in der außerordentlichen Hauptversammlung zur

organisatorischen Umstrukturierung sowie der Zusammensetzung des Vorstands und

des Aufsichtsrats nach Abschluss der Übernahme sind Bedingungen für das

Auslaufen des Angebots.

Sollten Sie Hilfe benötigen oder Fragen in Bezug auf die außerordentliche

Hauptversammlung und die Ausübung Ihrer Stimmrechte haben, kontaktieren Sie

bitte CureVacs Informationsagentur Sodali unter CureVac-EGM@investor.sodali.com

(mailto:CureVac-EGM@investor.sodali.com) oder +49 69 95179985.

BioNTech hat eine Registrierungserklärung (registration statement) als Formular

F-4 und Änderungen dazu (in der jeweils gültigen Fassung, nachfolgend die

?Registrierungserklärung" genannt) bei der amerikanischen Börsenaufsicht (U.S.

Securities and Exchange Commission,?SEC") eingereicht, welche noch nicht

wirksam geworden ist. BioNTech hat bei der SEC eine Erklärung zum

Übernahmeangebot als Tender Offer Statement on Schedule TO (?Schedule TO")

eingereicht, das als Anlagen ein Umtauschangebot/Wertpapierprospekt (offer to

exchange/prospectus, nachfolgend?Umtauschangebot-Prospekt" genannt) und ein

Übermittlungsschreiben mit den Bedingungen des Angebots enthält. Zusätzlich hat

CureVac eine Aufforderung/Empfehlungserklärung als Solicitation/Recommendation

Statement on Schedule 14D-9 (?Schedule 14D-9") in Bezug auf das Umtauschangebot

bei der SEC eingereicht, die eine Empfehlung des Vorstands und Aufsichtsrats an

die Aktionärinnen und Aktionäre enthält, ihre Aktien im Rahmen des Angebots

anzudienen. Den Schedule TO, die Registrierungserklärung und den Schedule 14D-9

sowie ihre Anhänge und andere Angebotsmaterialien erhalten Sie kostenlos auf der

Webseite der SEC unter www.sec.gov (http://www.sec.gov) oder über die

Informationsagentur für das Angebot, Georgeson LLC, wie bereits oben angegeben.

Über BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives

Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und

andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert

eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools,

um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das

diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst mRNA-

Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren und Präzisionstherapien, wie

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und innovative chimäre Antigenrezeptoren (CAR)-T-

Zelltherapien und zielt darauf ab, das gesamte Spektrum an Krebserkrankungen

abzudecken. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-

Therapien und -Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten

erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer diversifizierten Onkologie-

Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-

Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet

Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten

Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Bristol

Myers Squibb, Duality Biologics, Fosun Pharma, Genentech (ein Unternehmen der

Roche Gruppe), Genevant, Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de (http://www.BioNTech.de).

Über CureVac

CureVac (Nasdaq: CVAC) ist ein wegweisendes multinationales Biotech-Unternehmen,

das im Jahr 2000 gegründet wurde, um die Technologie der Boten-RNA (mRNA) für

die Anwendung in der Humanmedizin voranzutreiben. CureVacs mRNA-Plattform

integriert eine Reihe neuartiger Technologien, die darauf abzielen, die

Wirksamkeit, Sicherheit und Kosteneffizienz von mRNA-Therapeutika zu optimieren,

um verbesserte Immunantworten bei niedrigeren Dosen zu erzielen. Zusätzlich hat

CureVac LNPs entwickelt, die für die indikationsspezifischen Anwendung bei

Infektionskrankheiten und in der Onkologie optimiert wurden. CureVac nutzt die

mRNA-Technologie in Kombination mit fortschrittlichen Omics- und

computergestützten Werkzeugen, um standardisierte und personalisierte

Präzisions-Immuntherapie-Kandidaten zur Behandlung von Krebs zu entwerfen und zu

entwickeln. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Programme für

prophylaktische Impfstoffe und Behandlungen, die den menschlichen Körper in die

Lage versetzen, seine eigenen therapeutischen Proteine zu produzieren. CureVac

hat seinen Hauptsitz in Tübingen, Deutschland, und unterhält außerdem Standorte

in den Niederlanden, Belgien, der Schweiz und den USA.

Weitere Informationen finden Sie unter www.CureVac.com

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Dieses Dokument enthält?zukunftsgerichtete Aussagen". Zukunftsgerichtete

Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie?potenziell",?kann",?wird",

?plant",?könnte",?würde",?erwartet",?strebt an",?in der Erprobung",

?Pipeline",?zu übernehmen",?Entwicklung",?einschließlich",?verpflichtet"

oder ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen

beinhalten unter anderem Aussagen über die Fähigkeit von BioNTech und CureVac,

das im Kaufvertrag vorgesehene Angebot und weitere Transaktionen (einschließlich

der Fähigkeit der Parteien, die Bedingungen für den Vollzug des darin

vorgesehenen Angebots sowie die weiteren im Kaufvertrag festgelegten Bedingungen

zu erfüllen) abzuschließen; den erwarteten Zeitplan für den Abschluss der

Transaktionen; die angestrebten Vorteile der geplanten Transaktionen; das

Potenzial und die Kapazität von BioNTech nach Abschluss der Transaktion; und die

potenziellen Auswirkungen der geplanten Transaktionen auf BioNTech und CureVac.

Viele dieser Risiken und Unsicherheiten liegen außerhalb des Einflussbereichs

von BioNTech oder CureVac. Anlegerinnen und Anleger werden darauf hingewiesen,

dass derartige zukunftsgerichtete Aussagen auf den derzeitigen Erwartungen und

Annahmen von BioNTech oder CureVac hinsichtlich zukünftiger Ereignisse basieren

und keine Garantien für zukünftige Leistungen darstellen und mit Risiken und

Unsicherheiten verbunden sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass die

Bedingungen für den Vollzug der Transaktionen im erwarteten Zeitrahmen oder

überhaupt erfüllt werden. Sollten sich zugrunde liegende Annahmen als

unzutreffend erweisen oder Risiken bzw. Unsicherheiten eintreten, können die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

beschriebenen abweichen. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese

Aussagen gesetzt werden.

Die Risiken und Unsicherheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf:

Unsicherheiten in Bezug auf den Zeitplan des Angebots und die anschließende

organisatorische Umstrukturierung von CureVac; Unsicherheiten darüber, wie viele

Aktionärinnen und Aktionäre von CureVac ihre Aktien im Rahmen des Angebots

andienen werden; das Risiko, dass konkurrierende Angebote oder

Übernahmevorschläge unterbreitet werden; die Möglichkeit, dass verschiedene

Bedingungen für den Vollzug des Angebots und der im Kaufvertrag vorgesehenen

Transaktionen nicht erfüllt oder aufgehoben werden; die Möglichkeit einer

Beendigung des Kaufvertrags; die Fähigkeit, erforderliche behördliche

Genehmigungen zu erhalten oder diese zu akzeptablen Bedingungen oder innerhalb

des erwarteten Zeitrahmens zu erhalten; die Auswirkungen von Störungen durch die

im Kaufvertrag vorgesehenen Transaktionen und die Auswirkungen der Ankündigung

und des ausstehenden Vollzugs dieser Transaktionen auf das operative Geschäft

von BioNTech und/oder CureVac, einschließlich möglicher Auswirkungen auf ihre

Beziehungen zu Mitarbeitenden, Geschäftspartnern oder zuständigen Behörden; das

Risiko, dass das Angebot oder die weiteren im Kaufvertrag vorgesehenen

Transaktionen mit höheren Kosten verbunden sind als ursprünglich angenommen; das

Risiko, dass Klagen im Zusammenhang mit dem Angebot oder den im Kaufvertrag

vorgesehenen anderen Transaktionen zu erheblichen Kosten für Verteidigung,

Entschädigung und Haftung führen können; eine Ablenkung des Managements von

laufenden Geschäftsaktivitäten und -chancen infolge des Angebots, der weiteren

im Kaufvertrag vorgesehenen Transaktionen oder aus anderen Gründen; allgemeine

Branchenbedingungen und Wettbewerb; allgemeine politische, wirtschaftliche und

geschäftliche Rahmenbedingungen, einschließlich Zinssätzen, Inflation, Zoll- und

Wechselkursschwankungen; die anhaltenden Konflikte zwischen Russland und der

Ukraine sowie im Nahen Osten; die Auswirkungen regulatorischer Entwicklungen und

Veränderungen in den Vereinigten Staaten, Europa und Ländern und Regionen

außerhalb Europas, einschließlich in Bezug auf steuerliche Angelegenheiten; die

Auswirkungen gesetzlicher Vorgaben für die pharmazeutische Industrie und

gesundheitspolitischer Regelungen in den Vereinigten Staaten, Europa und anderen

Regionen; individuelle Verschreibungspräferenzen von Ärztinnen und Ärzten und

Patientinnen und Patienten; Wettbewerb durch andere Produkte; Herausforderungen

und Unsicherheiten, die mit der Entwicklung neuer Produkte verbunden sind; die

Fähigkeit, geistige Eigentumsrechte zu sichern oder aufrechtzuerhalten; Fragen

der Produktsicherheit, Qualität, Datenintegrität oder Herstellung sowie

potenzielle oder tatsächliche Verstöße gegen Datensicherheits- oder

Datenschutzvorgaben.

Außerhalb rechtlicher Verpflichtungen übernehmen weder BioNTech noch CureVac

eine Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichtete Aussagen öffentlich zu

aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen

oder aus anderen Gründen. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

beschriebenen abweichen, sind im jeweiligen Jahresbericht (Form 20-F) von

BioNTech und CureVac für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr

aufgeführt, jeweils in der durch nachfolgende Einreichungen bei der SEC

angepassten Fassung. Diese Unterlagen sind auf der Website der SEC

unter www.sec.gov

Hinweis für Anlegerinnen und Anleger sowie Inhaberinnen und Inhaber von

Wertpapieren

Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Es

findet kein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung statt, in der ein

solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der

Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen

Rechtsordnung unzulässig wäre. In Zusammenhang mit dem Angebot hat BioNTech eine

Registrierungserklärung (Registration Statement) als Form F-4 und Änderungen

dazu (in der jeweils gültigen Fassung, nachfolgend die?Registrierungserklärung"

genannt) bei der SEC eingereicht, einschließlich eines

Umtauschangebotes/Wertpapierprospekts (der?Umtauschangebot-Prospekt") zur

Registrierung der Ausgabe von BioNTech-ADSs gemäß dem Securities Act von 1933 in

der jeweils gültigen Fassung. Diese Registrierungserklärung wurde von der SEC

noch nicht für wirksam erklärt. Darüber hinaus hat BioNTech bei der SEC eine

Erklärung zum Übernahmeangebot als Tender Offer Statement on Schedule TO

(?Schedule TO") eingereicht, das als Anlagen den Umtauschangebots-Prospekt, ein

Formular für ein Übermittlungsschreiben und andere übliche Begleitdokumente

enthält. CureVac hat eine Aufforderung/Empfehlungserklärung als

Solicitation/Recommendation Statement on Schedule 14D-9 (?Schedule 14D-9") in

Bezug auf das Umtauschangebot bei der SEC eingereicht. Das Angebot hat begonnen.

Die Aufforderung und das Angebot, CureVac-Aktien einzutauschen, erfolgt

ausschließlich gemäß des Schedule TO und dem zugehörigen Umtauschangebots-

Prospekt oder dem EU-Prospekt oder dem britischen Ausnahmedokument (UK exemption

document) (jeweils wie unten bezeichnet). Dieses Material stellt keinen Ersatz

für den Umtauschangebot-Prospekt, den Schedule TO, den Schedule 14D-9, die

Registrierungserklärung oder für irgendein anderes Dokument dar, das BioNTech

oder CureVac bei der SEC eingereicht haben oder einreichen könnten und den

Aktionärinnen und Aktionären von CureVac im Zusammenhang mit der geplanten

Transaktion übermittelt haben oder übermitteln könnten.

BEVOR ANLEGERINNEN UND ANLEGER VON CUREVAC EINE INVESTITIONSENTSCHEIDUNG ODER

EINE ENTSCHEIDUNG IN BEZUG AUF DAS ANGEBOT TREFFEN, WIRD IHNEN DRINGEND

EMPFOHLEN, DIE REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG, DEN UMTAUSCHANGEBOT-PROSPEKT, DEN

?SCHEDULE TO" (EINSCHLIESSLICH DES UMTAUSCHANGEBOT-PROSPEKTS, DES ZUGEHÖRIGEN

ÜBERMITTLUNGSSCHREIBENS UND ANDERER ANGEBOTSUNTERLAGEN) UND?SCHEDULE 14D-9",

DEN EU-PROSPEKT (SOFERN RELEVANT), DAS BRITISCHE AUSNAHMEDOKUMENT (SOFERN

RELEVANT), JEWEILS IN DER GEÄNDERTEN ODER ERGÄNZTEN FASSUNG, SOWIE ANDERE

RELEVANTE DOKUMENTE SORGFÄLTIG ZU LESEN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER

BIONTECH, CUREVAC UND DIE GEPLANTEN TRANSAKTIONEN ENTHALTEN, DIE

WERTPAPIERINHABERINNEN UND -INHABER BERÜCKSICHTIGEN SOLLTEN.

Anlegerinnen und Anleger können kostenlos Kopien der Registrierungserklärung,

des Umtauschangebot-Prospekts, des?Schedule TO" und des?Schedule 14D-9" in der

jeweils gültigen Fassung sowie andere relevante Dokumente, die von BioNTech und

CureVac bei der SEC eingereicht wurden, auf der Website der SEC,

unter http://www.sec.gov

oder kostenlos auf der Website von BioNTech (https://www.biontech.com) oder

durch Kontaktaufnahme mit der Investor-Relations-Abteilung von BioNTech

unter investors@biontech.de

einsehen. Diese Dokumente sind auch kostenlos auf der Website von CureVac

(https://www.curevac.com

verfügbar, oder durch Kontaktaufnahme mit der Investor-Relations-Abteilung von

CureVac unter communications@curevac.com

Informationsagentur für das Angebot, erhältlich: +1 888 686-7195 (gebührenfrei

in den Vereinigten Staaten), +1 732 353-1948 (R-Gespräch) oder

Curevacoffer@georgeson.com (mailto:Curevacoffer@georgeson.com).

Europäischer Wirtschaftsraum (European Economic Area,?EEA")

Im Hinblick auf das öffentliche Angebot von BioNTech-ADSs an die Aktionärinnen

und Aktionäre von CureVac in Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, den

Niederlanden und Spanien stellt dieses Dokument Werbung im Sinne der Verordnung

(EU) 2017/1129 in ihrer geänderten Fassung (die?Prospektverordnung") dar. In

Bezug auf das öffentliche Angebot von BioNTech-ADSs an Aktionärinnen und

Aktionäre von CureVac in der Schweiz stellt dieses Dokument Werbung gemäß

Artikel 68 des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes vom 15. Juni 2018 (das

?FIDLEG") dar. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf von BioNTech-ADSs

oder Aktien von BioNTech dar und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt (der?EU-

Prospekt"), der zusammen mit den entsprechenden Übersetzungen der

Zusammenfassung und etwaigen Nachträgen kostenlos auf der Website von BioNTech

(https://investors.biontech.de/eea-switzerland-disclaimer) verfügbar ist. Der

EU-Prospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

genehmigt und gilt daher in der Schweiz als von der Prüfstelle der SIX Exchange

Regulation Ltd. gemäß dem FIDLEG genehmigt. Die Genehmigung des

Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

ist nicht als Empfehlung für eine Anlage in BioNTech-ADSs oder Aktien von

BioNTech zu verstehen.

In Bezug auf jeden Staat, der Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen

Wirtschaftsraum ist (ein?relevanter Mitgliedstaat"), wird das im EU-Prospekt

vorgesehene Angebot zum Umtausch aller CureVac-Aktien gegen BioNTech-ADSs nicht

in diesem relevanten Mitgliedstaat unterbreitet, außer wie nachstehend

dargelegt. BioNTech-ADSs wurden und werden nicht in einem anderen relevanten

Mitgliedstaat als Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden

und Spanien auf der Grundlage des EU-Prospekts öffentlich angeboten. Ausgenommen

hiervon sind Fälle, in denen BioNTech-ADSs jederzeit in einem relevanten

Mitgliedstaat unter den folgenden Ausnahmen gemäß der Prospektverordnung

öffentlich angeboten werden können: (i) an qualifizierte Anleger im Sinne von

Artikel 2 lit. (e) der Prospektverordnung, (ii) an weniger als 150 natürliche

oder juristische Personen (mit Ausnahme von qualifizierten Anlegern im Sinne von

Artikel 2 lit. (e) der Prospektverordnung) oder (iii) unter anderen Umständen

gemäß Artikel 1 Absatz 4 der Prospektverordnung, vorausgesetzt, dass ein solches

Angebot (wie in den Klauseln (i) bis (ii) dargelegt) von BioNTech-ADSs nicht

dazu führt, dass BioNTech gemäß Artikel 3 der Prospektverordnung einen Prospekt

veröffentlichen oder gemäß Artikel 23 der Prospektverordnung einen Prospekt

ergänzen muss.

In Bezug auf die Schweiz basiert das öffentliche Angebot von BioNTech-ADSs in

der Schweiz auf dem EU-Prospekt, der als von der SIX Exchange Regulation Ltd.

genehmigt, registriert und hinterlegt gilt, oder andernfalls auf den im FIDLEG

und der Schweizer Finanzdienstleistungsverordnung vom 6. November 2019

festgelegten Ausnahmen.

Anlegerinnen und Anleger in Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, den

Niederlanden und Spanien sowie Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz sollten

BioNTech-ADSs ausschließlich auf der Grundlage des EU-Prospekts (einschließlich

der darin durch Verweis aufgenommenen Dokumente und etwaiger Nachträge, sofern

vorhanden) in Bezug auf die BioNTech-ADSs erwerben und den EU-Prospekt

(einschließlich aller darin durch Verweis aufgenommenen Dokumente und etwaiger

Nachträge, sofern vorhanden) sorgfältig lesen, um die potenziellen Risiken und

Chancen einer Anlageentscheidung in BioNTech-ADSs vollständig zu verstehen. Eine

Anlage in BioNTech-ADSs ist mit zahlreichen Risiken verbunden, einschließlich

des vollständigen Verlusts der ursprünglichen Anlage.

Vereinigtes Königreich (United Kingdom,?UK")

Im Hinblick auf das öffentliche Angebot von BioNTechs-ADSs an CureVac-

Aktionärinnen und -Aktionäre im Vereinigten Königreich (United Kingdom,?UK")

hat BioNTech ein britisches Ausnahmedokument (UK exemption document) für die

Zwecke der Prospektverordnung EU 2017/1129 veröffentlicht, wie diese aufgrund

des European Union (Withdrawal) Act 2018 in ihrer geänderten Fassung Teil des

nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist. Dieses Dokument stellt kein

Angebot zum Kauf von BioNTech-ADSs oder Aktien von BioNTech dar und ersetzt

nicht das britische Ausnahmedokument, das auf der Website von BioNTech

(https://investors.biontech.de/uk-disclaimer) kostenlos zur Verfügung steht.

Anlegerinnen und Anleger im Vereinigten Königreich sollten ADSs von BioNTech

ausschließlich auf der Grundlage des britischen Ausnahmedokuments

(einschließlich der darin durch Verweis aufgenommenen Dokumente und etwaiger

Aktualisierungen, sofern vorhanden) in Bezug auf die ADSs von BioNTech erwerben

und das britische Ausnahmedokument (einschließlich der darin durch Verweis

aufgenommenen Dokumente und Aktualisierungen, sofern vorhanden) lesen, bevor sie

eine Anlageentscheidung treffen, um die mit der Entscheidung, in die ADSs von

BioNTech zu investieren, verbundenen potenziellen Risiken und Chancen

vollständig zu verstehen. Eine Anlage in ADSs von BioNTech birgt zahlreiche

Risiken, einschließlich eines Totalverlusts der ursprünglichen Anlage.

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im

Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat

ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.

KONTAKTE

BioNTech:

Investoranfragen

Dr. Douglas Maffei

Investors@BioNTech.de (mailto:Investors@BioNTech.de)

Medienanfragen

Jasmina Alatovic

Media@BioNTech.de (mailto:Media@BioNTech.de)

Â°